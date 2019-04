Archeologen hebben een 3.500 jaar oud graf blootgelegd en een mummie in een ongeopende kist die van minstens 1069 voor Christus dateert, op twee sites in de stad Luxor in het zuiden van Egypte.

Het graf van de 18de dynastie heeft een grote binnenplaats, de grootste die tot dusver in een begraafplaats op deze site werd gevonden, zei Mostafa Waziri, secretaris-generaal van de Hoge Raad van Oudheden, op een ceremonie op de archeologische site Draa Abul Naga. De necropolis Draa Abul Naga, op de westoever van de Nijl, is bekend van zijn tempels en begraafplaatsen van edellieden uit de oudheid.

. © AFP

De ploeg van Egyptische archeologen die in augustus 2018 in dit gebied begon te werken, vond ook honderden Oesjabti-beelden, beeldjes die gewoonlijk in grote hoeveelheden in graven worden gevonden.

Functionarissen onthulden voorts een mummie die elders in Luxor ontdekt werd. De mummie, die in drie ongeopende en in elkaar passende kisten lag, dateert van de Ramessidentijd (1292-1069 voor Christus), die de 19de en 20ste dynastie omvat.

. © AFP

De onthullingsplechtigheid, op de werelderfgoeddag van Unesco, werd bijgewoond door premier Moustafa Madbouly en minister van Oudheden Khaled al-Anani. Egypte maakte de voorbije maanden een reeks ontdekkingen bekend in de hoop het slabakkende toerisme te doen opleven.

. © AFP