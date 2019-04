Egyptische archeologen hebben in de necropolis Sakkara ten zuiden van Caïro een goed bewaarde grafkamer ontdekt die 4.500 jaar oud is.

Get Egyptische ministerie van Oudheden meldt dat het gaat om de laatste rustplaats van een hoogwaardigheidsbekleder die de naam Chui droeg. Opmerkelijk is dat de rijkelijk versierde voorkamer goed bewaard is gebleven, en dat terwijl de kalkstenen sarcofaag in het verleden volledig is verwoest door grafrovers.

De necropolis van Sakkara nabij Cairo is een van de belangrijkste begraafplaatsen van het Oude Egypte. In het midden ervan ligt de piramide van farao Djoser (circa 2720-2700 voor Christus).