Ter ere van Wereldfietsdag op 3 juni introduceert Nederland een nieuwe fietsroute: de kastelenfietsroute tussen twee prachtige kastelen in de provincie Utrecht.

De nieuwe veertig kilometer lange fietsroute start bij Slot Zuylen vlakbij de stad Utrecht, passeert Kasteel de Haar en eindigt weer bij het beginpunt.

De eerste stenen van Slot Zuylen, gelegen aan de Vecht, werden rond 1250 gelegd. Het kasteel is genoemd naar de familie Van Zuylen die het kasteel tot de vijftiende eeuw in handen had. Tegenwoordig ziet het kasteel eruit zoals het was in de achttiende eeuw toen het kasteel een V-vorm kreeg. Toen werd ook de 120 meter lange slangenmuur - een slingerende fruitmuur - aangelegd. De bekendste bewoonster van het kasteel was schrijfster en componiste Belle van Zuylen (1740-1805).

Slot Zuylen © Trudelies de Graaf

Rondom het slot ligt een anderhalf hectare groot park. Ook zijn er grachten, een koetshuis waar het museumcafé in is gevestigd en verschillende rijksmonumenten waaronder een slotboerderij en een tuinmanswoning.

Slot Zuylen © Trudelies de Graaf

Binnenin het kasteel is het interieur met antieke meubels, oude schilderijen en gebruiksvoorwerpen goed bewaard gebleven. Een audiotour leidt je de eetkamer, bibliotheek, het theekamertje, de Zuylenkamer, het boudoir, de keuken en de vele andere vertrekken. Je komt zo alles te weten over het leven van Belle van Zuylen en de andere illustere bewoners.

Slot Zuylen © Getty Images

Na nog kop huisgemaakte soep of een stukje versgebakken taart met groente en fruit uit de slottuin gegeten te hebben in het Koetshuis, stap je op de fiets voor een rit door het Groene Hart van Nederland. Je passeert het historische dorpje Breukelen (bekend van Kasteel Nijenrode), komt langs de molen van Oud-Zuilen, door de Bethunepolder en langs Fort Tienhoeven en eindigt bij Kasteel de Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel in Nederland.

Groene hart © Getty Images

Breukelen © Getty Images

Baron Etienne van Zuylen Nijevelt nam in 1892 architect Pierre Cuypers, ontwerper van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam, in de arm om op de resten van een vervallen kasteel een nieuw kasteel te bouwen dat van alle moderne gemakken voorzien zou zijn zoals stromend water, elektriciteit, centrale verwarming, een Turks bad en een lift. Door de luxe werkte het kasteel in de twintigste eeuw als een magneet op internationale sterren zoals Roger Moore, Brigitte Bardot, Coco Chanel, Maria Callas en Yves Saint-Laurent.

Kasteel de Haar © Getty Images

In het kasteel krijg je een goed beeld van het luxueuze leven dat de familie van Zuylen van Nijevelt leidde: je wandelt door de Ridderzaal, balzaal, bibliotheek, kapsalon, een eetzaal, verschillende slaapvertrekken, de keuken en de verdieping voor het personeel. Ook bij Kasteel de Haar is het museumcafé gevestigd in het voormalige koetshuis.

Kasteel de Haar © Getty Images

Rondom het kasteel ligt een groot park met een oppervlakte van 55 hectare. Je vindt er aangelegde tuinen waaronder een rozentuin waar wandelpaadjes doorheen lopen, een parkbos, een hertenkamp, een picknickweide bij de vijver en nog veel meer moois.

Kasteel de Haar © Getty Images

En dan is het weer tijd voor de terugweg: door de polders en langs de Vecht waar her en der fraaie landhuizen te zien zijn. Vanaf de welvarende zeventiende eeuw bouwden vooraanstaande Amsterdamse families hier buitenplaatsen om de zomer door te brengen. De route eindigt waar die begon: bij Slot Zuylen.

Kasteel de Haar © Getty Images

Arno Ruis, programmaleider kastelen bij het Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen, is enthousiast over de nieuwe fietsroute: 'De kastelenroute maakt het mogelijk om vanaf 5 juni, als de kasteelmusea weer openen, twee aantrekkelijke kastelen te bezoeken en onderweg bijzondere lunchplekken aan te doen die passen in het verhaal van kasteen en buitenplaatsen zoals restaurant De Zusters op Buitenplaats Doornburgh of het Koetshuis van Kasteel de Haar.'

Kasteel de Haar: slaapkamer van het personeel © Getty Images

Nog meer fietsroutes langs Nederlandse kastelen zijn te vinden op de website Fietsnetwerk.

De Vecht © Getty Images

