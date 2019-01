Insider tips en unieke ervaringen in Alaska

De overweldigende grootsheid en verscheidenheid van de natuur is Alaska's grootste troef. Gudrun Van den Branden en Rob Vijverman van Wild Alaska, de enige in Alaska gespecialiseerde touroperator in België, geven insider tips en 'only in Alaska'-ervaringen voor deze laatste grote wildernis.

Met minder dan vier inwoners per vierkante kilometer ben je in Alaska op veel plaatsen werkelijk weg van de bewoonde wereld. De overweldigende grootsheid en verscheidenheid van de natuur is zonder twijfel haar grootste troef. Vele bijzondere plaatsen liggen daar waar geen wegen zijn en je met bushplanes of per boot naartoe reist.

Ondanks de afstanden leent het goed uitgebouwde wegennetwerk zich toch ook perfect tot een uitgebreide verkenning met je eigen 4x4. Een goede voorbereiding is daarbij een must. Het voordeel van de afstanden is dat de uitzichten overal prachtig zijn. De kans om daarbij beren en ander wildlife te spotten, gewoon op je route langs de weg, is nergens zo groot. Geen dierentuin hier maar voortdurende adrenaline achter het stuur waarbij wilde dieren zien deel uit maakt van de trip.

De mooiste regio's in Alaska

Denali National Park

Wie heeft er nog niet van gehoord: Denali National Park. Het populairste park van Alaska en één van de belangrijkste nationale parken van Noord Amerika. Weidse landschappen bouwen op naar de mysterieuze Mount Denali, de hoogste van de VS, die hoog boven alle andere toppen uittorent. De berg zou gemiddeld een op drie dagen zichtbaar zijn. Uiteraard is Mount Denali (tot voor kort Mount McKinley geheten) de ster van het park maar toch kom je hier vooral voor de unieke ervaring om wildlife in dit reusachtige park in hun natuurlijke omgeving en volledig vrij te bewonderen. Welke dieren kan je zoal tegenkomen in dit gigantische park zonder omheiningen? Grizzlyberen, bergschapen, elanden, rendieren, arenden, vossen, wolven en lynxen.

Privé voertuigen zijn enkel toegelaten op een stukje van de Park Road, de enige weg die door het park slingert. Na enkele kilometers kan je gebruik maken van de iconische shuttlebussen die je op veilige en comfortabele manier laten kennismaken met het uitgestrekte park en de wilde dieren. Vergeet zeker je fototoestel en verrekijker niet.

Een mooi plekje onderweg om even te wandelen gespot? Je kan gerust de shuttlebus verlaten en later een andere terugnemen tot de toegang van het park. Wil je het helemaal uniek maken, verblijf dan aan het einde van de weg in een mooie chalet of wildernishotel met de reflectie van Mount Denali in het meer met de fantastische naam Wonder Lake.

McCarthy - Wrangell St. Elias National Park

Een Nationaal Park groter dan Zwitserland met nog nooit beklommen bergtoppen, de tweede grootste gletsjermuur ter wereld (na de Himalaya), een fascinerende pioniersgeschiedenis met de Kennecott kopermijn en de bijhorende 'boomtown'McCarthy. Dit is een bijzonder plekje vol superlatieven. De ligging van het kopermijndorp Kennicott letterlijk 'at the end of the road' is prachtig, aan de voet van de bergen met de gletsjertong aan haar voeten.

McCarthy brengt je met z'n saloon, typische huisjes en gezellige sfeer compleet terug naar de tijd van de Goldrush. Het mijngebouw trekt onvoorwaardelijk de aandacht en moet je bezoeken. Een volledig in hout opgetrokken complex van maar liefst veertien verdiepingen met binnenin een machtig staaltje industriële architectuur vol houten raders en transportbanden. Inclusief nog enkele mijnkarretjes, doodlopende mijnsporen, achtergelaten werkmateriaal en kookgerei die de geschiedenis levend houden. Onvoorstelbaar hoe de inwoners hier amper honderd jaar geleden in afzondering geleefd hebben.

Kenai schiereiland

Dit schiereiland in het zuiden van Alaska biedt een mooie mix van bergen, gletsjers, fjorden en meren. Tachtig procent van Kenai bestaat uit beschermd natuurgebied. Een ideale uitvalsbasis dus voor een actieve verkenning van een stuk puur natuur ter grootte van België.

Aan de oostzijde werd in volle Gold Rush periode begin twintigste eeuw het stadje Seward uitgebouwd aan de Resurrection Bay. Tot op heden is dit uiterst gezellige havenstadje een echt postkaartje. Een idyllische scheepshaven in de baai, besneeuwde bergtoppen in de zon en de bossen van onder meer de 'Chugachs' rondom.

Wandelen langs de baai waar de vers gevangen zalmen gefileerd worden, enkele van de vele 'murals' (muurschilderingen) doorheen het stadje bekijken, een lokaal biertje van de microbrouwerij proeven mét een gebakken stukje van die verse zalm: Seward kan je wel even bekoren. En dan ligt de rest van het Kenai paradijs nog voor je voeten. Exit Glacier bijvoorbeeld is een heel makkelijk bereikbare gletsjertong, een van de veertigtal gletsjers die van het gigantische Harding Icefield uitlopen, het grootste van de hele VS.

Yukon

Yukon is het Canadese verlengde van Alaska en gebruikt de toepasselijk slogan 'larger than life'. Hier heb je nog meer bergen, gravel wegen, wildlife en gold rush history. Via de Chilkoot pass vanuit Skagway bereikten goudzoekers aan het einde van de negentiende eeuw dit onbekende stukje Canada. Met achtergebleven goud-baggeraars, rustieke raderstoomboten en historische dorpen als getuigen in het landschap.

Dawson City was het hart van de Gold Rush en het dorp baadt nu nog altijd in negentiende-eeuwse stijl. De Top of the World Highway brengt je over de heuveltoppen terug Alaska binnen. Voor een ultieme roadtrip voeg je Yukon dus zeker toe aan je lijstje. De Dempster Highway loopt recht naar de Arctische Oceaan met als prachtig intermezzo Het Tombstone National Park met z'n ruige bergpieken.

Unieke ervaringen - only in Alaska

's nachts genieten van een eindeloze zomergloed

De lange zomerdagen in Alaska geven een ultiem gevoel van vrijheid en een soort innerlijke ontdekkingsdrang waarvan je mogelijk niet eens wist dat die er schuilde. De zonsondergangen zijn hier lang en wondermooi. Aan de kade van de kleine vissershaven in Seward je hoofd even volledig leegmaken met de gloed op de besneeuwde bergtoppen... Alaska biedt vaak zoveel moois tegelijk dat je voor afreis best je ogen al voorbereidt op prachtige 360 ° panorama's! Alaska geeft je in de zomer alvast extra verkenningstijd cadeau.

Je verwondering te baas blijven terwijl een walvis gracieus waterballet opvoert

Tijdens een wildlife en gletsjer safari vanuit Valdez of Seward vaar je van het ene hoogtepunt in het andere. Papegaaiduikers, zeeleeuwen, dolfijnen, maar vooral de grootsheid en sierlijkheid van een bultrug of orka die aan de oppervlakte komt bewonderen is pure magie. Dit mag gerust uren doorgaan denk je. Iets later kom je nog langs een oogverblindende gletsjer. Je had nooit had gedacht dat het geluid van een ijsblok ter grootte van een huis dat in het het water stort zo overweldigend kon zijn.

Ontdekken dat de trein werkelijk een beetje reizen kan zijn

Reizen met de iconische blauw-gele trein doorheen Alaska is een onvergetelijke ervaring. Reizen met de trein heeft iets nostalgisch. De omliggende wildernis toont je hoe enorm belangrijk het spoor honderd jaar terug was voor het vervoer van de overvloedige ontgonnen rijkdommen. De meest spectaculaire routes werden gebouwd om goud en koper tot bij de havensteden te transporten. Hier lopen geen wegen meer en vaak ga je ook letterlijk dwars door de bergen heen.

Huidige treinroutes zoals de Denali Star of White Pass & Yukon route volgen deze historische routes met het ene prachtpanorama na het andere. Op de trein krijg je alle tijd om vanuit je comfortabele zetel tot rust te komen. Geniet met een drankje van de bar van het 360° uitzicht in de panoramische dubbeldeks rijtuigen. Niet je dagelijkse saaie en oncomfortabele pendeltrein, maar een heel aparte beleving.

Zij aan zij tussen de grizzly 's

Dit is bucketlist materiaal, oog in oog staan met één van de machtigste roofdieren ter wereld. Bij een georganiseerde berenexcursie word je professioneel begeleid en op een veilige manier zo dicht mogelijk bij de dieren gebracht in hun natuurlijke habitat in de wilde natuur mét respect voor de dieren.

Het Katmai National Park of Kodiak Island zijn dé beste plaatsen ter wereld voor (meerdaagse) berenexcursies. Ze zijn enkel te bereiken met kleine vliegtuigjes (bushplanes of watervliegtuigjes) die je vaak nog een glimp bieden van het prachtige vulkanische landschap onderweg dat deel uitmaakt van de bekende 'Ring of Fire'. Informeer goed naar de verschillende mogelijkheden zodat je absoluut waar voor je geld krijgt. Deze excursies zijn nooit goedkoop maar er zijn prachtige trips mogelijk die je eeuwig bijblijven.

Coastal Brown Bears als enige buren

Nergens voel je je zo klein én relaxed tegelijk als bij een wildernislodge, comfortabele charme hotels in typische houten chaletstijl midden in de natuur. Alaska telt een aantal unieke wildernislodges die een onberispelijke kwaliteit en uitermate persoonlijke service bieden. Het is daarbij vooral de ongerepte setting die de beleving compleet maakt.

Gaande van de ultieme luxe bij de Ultima Thule Lodge in de Wrangell Mountains tot een verblijf midden in het Kenai Fjords National Park bij de Kenai Fjords Glacier Lodge. Bij deze laatste is de leuze absoluut 'location is everything'. Je bereikt de ecolodge tijdens een wildlife boottocht over de baai en kan genieten van pure rust en privacy in je eigen cabin op Fox Island. Trek je wandelschoenen aan, kajak de zee op of spot zeearenden vanaf je terras. Volledig verdwijnen in de natuur kan ook bij de enige wildernislodge aan de kust van Katmai met als buren de Coastal Brown Bears en de charmante lodge eigenaars.

Dappere stappen wagen op knisperend ijs

Het panorama voelt net iets meer als een verdiende beloning wanneer je met stijgijzers het diepblauwe ijs van een gletsjer hebt beklommen. Er zijn in Alaska enkele zeer goed toegankelijke gletsjers waar je met een gids op pad kan. Root Glacier bij Kennicott/McCarthy is een ideale spot om meer te weten te komen over typische gletsjerverschijnselen zoals deep pools, crevasses en ijsgrotten tijdens een excursie van ongeveer vijf of zes uur.

Wanneer je er graag zelf op uittrekt is ook de Exit Glacier, vlakbij kustdorpje Seward, een aanrader. Volg onderweg de bordjes die aangeven tot waar de gletsjer de voorbije decennia reikte en waag je aan een steile wandeling langs het pad naast de gletsjer die je naar de top van het Harding Icefield brengt, het grootste ijsveld van de VS met talrijke uitlopers.

Top of the World gevoel vanuit een bushplane

Hoe imposant moet het uitzicht niet zijn vanuit het oogpunt van een arend die over de bergkammen en valleien vliegt? Gelukkig hebben ze in Alaska als 'bush planes: speciale kleine vliegtuigjes die moeilijk toegankelijke gebieden kunnen bereiken. Ze zijn uitgerust met speciale banden of het landingsgestel is vervangen door drijfvlotten om eenvoudigweg een meer of rivier te kunnen gebruiken als start- en landingsbaan (float planes).

Een bush plane tour in Alaska is werkelijk uniek. Of het nu richting de legendarische Mount Denali is vanuit funky pioniersdorp Talkeetna of boven de bergketens in Wrangell St Elias, het 'Top of the World'-gevoel is hoe dan ook uniek.

In de voetsporen treden van de Gold Rush pioniers door baaien en eilanden

De Southern Panhandle van Alaska, genesteld tussen de Grote Oceaan en Canada is een prachtig fjordengebied dat ook wel de Inside Passage genoemd wordt. De grillige kustlijn met tal van baaien en eilandjes kan je enkel verkennen per cruiseschip. De fjorden leiden tot aangename havenstadjes, die je stuk voor stuk kan verkennen.

Een Inside Passage cruise vertrekt meestal vanuit Vancouver of Seattle en volgt in meestal een zevental dagen de oorspronkelijke route van de goudzoekers die aan boord gingen richting de meest afgezonderde regio ter wereld en vanaf Skagway verder de bergen introkken richting de goudvelden van Yukon en Klondike. Beladen met kilo's proviand, materiaal en goede hoop. Een cruise in Alaska is dus een volledige ervaring met geschiedenis, natuur, wildlife én comfort aan boord van luxueuze schepen maar aan een vaak verrassend interessante prijs. Vroeg boeken is daarbij wel een aanrader.

Lees ook: deze plaatsen moet je zien in Alaska