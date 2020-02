Op de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht is La Dolce Via in Frankrijk uitgeroepen tot Fietsroute van het Jaar 2020.

Vier fietsroutes behaalden de finale: Sydkustleden in Zweden, EuroVelo 3 in België en La Vallée du Loir à Vélo in Frankrijk.

De 120 kilometer lange La Dolce Via loopt over voormalige spoorwegen in de Franse Ardèche en volgt bochtige rivieren die door het bergachtige landschap slingeren. Onderweg passeer je diepe kloven en fiets je over oude spoorwegviaducten. Regelmatig passeer je diepe kloven, die overbrugd zijn door oude spoorviaducten. Je kan de fiets in een oude stoomtrein meenemen naar de start van de route op bijna het hoogste punt.

. © Stefan Maas

De jury is vol lof over La Dolce Via: 'Een schitterende route door een prachtig landschap met unieke vergezichten. De route is praktisch geheel autovrij en de fietser geniet van de rust en de ruimte. Voorzieningen als bankjes en picknicktafels nodigen uit om even plaats te nemen. De Dolce Via is een voorbeeld voor andere routes in ontwikkeling.'

La Dolce Via neemt het stokje over van de N8 Oostzeeroute in Denemarken die in 2019 werd uitgeroepen tot de Fietsroute van het jaar.

. © Bert Sitters

Vier fietsroutes behaalden de finale: Sydkustleden in Zweden, EuroVelo 3 in België en La Vallée du Loir à Vélo in Frankrijk.De 120 kilometer lange La Dolce Via loopt over voormalige spoorwegen in de Franse Ardèche en volgt bochtige rivieren die door het bergachtige landschap slingeren. Onderweg passeer je diepe kloven en fiets je over oude spoorwegviaducten. Regelmatig passeer je diepe kloven, die overbrugd zijn door oude spoorviaducten. Je kan de fiets in een oude stoomtrein meenemen naar de start van de route op bijna het hoogste punt.De jury is vol lof over La Dolce Via: 'Een schitterende route door een prachtig landschap met unieke vergezichten. De route is praktisch geheel autovrij en de fietser geniet van de rust en de ruimte. Voorzieningen als bankjes en picknicktafels nodigen uit om even plaats te nemen. De Dolce Via is een voorbeeld voor andere routes in ontwikkeling.' La Dolce Via neemt het stokje over van de N8 Oostzeeroute in Denemarken die in 2019 werd uitgeroepen tot de Fietsroute van het jaar.