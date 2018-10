Webshop SilkSage pakt het anders aan: 'Persoonlijke insteek maakt shoppen duurzamer'

Je hebt het vast al wel eens meegemaakt: je bestelt een outfit via een webshop, maar wanneer die thuis aankomt past de broek toch niet helemaal of blijkt de jurk niet volledig je stijl. Er zit niets anders op dan het pakket terug te sturen en extra uitstoot te veroorzaken. En dan spreken we nog niet over de ecologische en sociale impact van modemerken voor ze in onze kledingkast terechtkomen.

De nieuwe webshop SilkSage heeft de modewereld geanalyseerd en wil het beter aanpakken. Je vindt er enkel duurzame merken, zoals Alchemist, Rhumaa, Kuyichi, Qnoop, Komodo en Miss Green.

'Het idee achter onze webshop is dat wanneer het kopen van eerlijke kleding makkelijker en leuker is dan het kopen van fast fashion, niemand meer een verkeerde aankoop hoeft te doen', klinkt het bij de oprichters.

Deugdzaam en wijs shoppen

Bas Wakker en Imre Gelens zagen tijdens het werken voor een schoenenbedrijf wat de problemen van de mode-industrie nu precies inhouden. 'Ik merkte op hoe inefficiënt het vaak geregeld is en hoe overproductie en het verzenden van kleding in maten die niet kloppen milieuschade berokkenen. Bovendien merkte ik op dat mensen met dezelfde soort persoonlijkheden ook vaak dezelfde kledingstijl hebben. Zo ontstond het idee voor SilkSage', licht Bas Wakker toe.

De naam SilkSage komt van de samentrekking Silk Roads, de iconische zijderoute, en Sage, de deugdzame wijze. 'Ook al zullen we waarschijnlijk nooit de ideale staat van zijn bereiken, het is leuk om te streven naar een gelukkig leven door het juiste te doen. Dat drijft ons, want we willen de wereld positief beïnvloeden.'

Persoonlijke aanpak

SilkSage focust op personalisatie. 'Op onze site vul je als bezoeker een aantal vragen in, waarna onze technologie helpt bij het maken van je keuzes . Hoe actiever je hieraan deelneemt, hoe beter de voorspellingen worden. Zowel je persoonlijke stijl als je morele overwegingen spelen een rol.'

'In de mode wordt soms wel vijftig procent van iedere bestelling teruggestuurd. Vaak komt dit doordat producten niet goed zitten of door verkeerde maten. Het terugsturen van kleding zorgt voor meer verkeer op de weg, onnodige CO2-uitstoot en een afvalhoop omdat de kleding niet meer verkocht kan worden.' Ook hier wil SilkSage een oplossing voor verzinnen.

'We gaan een tool lanceren waarbij wordt afgestapt van subjectieve eenheden als XS, S, M, L, XL en plussize. Wij willen het voor klanten mogelijk maken om de maat van een favoriet kledingmerk in te vullen, waarna die maat omgezet wordt naar centimeters. Op die manier kan onze tool gemakkelijk zoeken naar patronen of overeenkomende maten die passen bij het postuur van een bezoeker.'

Om het helemaal persoonlijk te maken, kan je op de website ook sorteren op basis van duurzaamheidscriteria. Niet iedereen heeft immers dezelfde prioriteiten. 'We hebben de producten gelabeld in 5 categorieën: milieuvriendelijk, diervriendelijk, eerlijke productie en compensatie, lokaal geproduceerd, en sociaal ondersteunend. Door slim te filteren, kunnen bezoekers zien welke producten aansluiten bij hun eigen morele overwegingen.'

Minder kans op een miskoop, maar de pakjes moeten nog steeds verzonden worden natuurlijk. De startup zal daarom compenseren door het planten van bomen bij iedere verzending en retour.

Ontwikkelingshulp dichter bij huis brengen

Als klant kan je bij SilkSage ook een actieve rol spelen. 'Een deel van onze winst gaat naar ontwikkelingsprojecten. Het speciale hieraan is dat je als klant bij het uitchecken kan kiezen naar welk project het geld gaat. Er zijn drie opties, die allemaal inhaken op verbetering van de kledingindustrie. Wanneer er genoeg geld is opgehaald voor een project, wordt er een loting gedaan onder alle klanten die voor dat project hebben gekozen. De winnaar wordt op pad gestuurd met een van onze teamleden. Op die manier willen we de noodzaak voor het maken van de juiste keuzes dichter bij huis halen.'

Het is niet altijd simpel om te weten te komen of een kledingstuk echt eerlijk tot stand is gekomen, ook al bestaan er betrouwbare keurmerken. Daarom is SilkSage van plan om steekproefsgewijs de supply-chain van hun merken onder de loep nemen. 'Dit willen we doen door een project te runnen waarbij wij - samen met een klant - een bezoek brengen aan een fabriek waar een van onze merken geproduceerd wordt.'

Momenteel focust de startup op de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt, maar het ultieme doel is om SilkSage wereldwijd uit te rollen en van eerlijke kleding de nieuwe standaard te maken.