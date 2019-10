Verslag van de modeweek in Moskou: van Russische nouveau riche tot een moderne aanpak

Glitter, diepe decolletés en plastic? Er is in Rusland tegenwoordig ook plaats voor een modernere visie op mode, noteerden we tijdens de Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Van links naar rechts: Yana Egrashina, FEMME DE MARS, Leaf Xia © GF/ikaldama-Photo

Na de grote vier modeweken -- New York, Londen, Milaan en Parijs -- is het de beurt aan de tweede divisie: de kleinere fashion weeks van Shanghai, Seoul, Taipei en Tokyo zijn net achter de rug, Lagos en Tbilisi komen eraan. Wij waren vorige week in Moskou voor de Mercedes Benz Fashion Week Russia, waar 114 merken en ontwerpers uit veertien landen (maar toch vooral Rusland) hun collecties voor de zomer van 2020 presenteerden.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×