De campagne Slow Fashion Season roept op om deze zomer geen nieuwe kleren te kopen. Dat lees je goed: geen shoppingtrips en geen soldenkoopjes. 'We willen mensen bewust maken dat er andere oplossingen zijn en dat het juiste doen niet saai of pijnlijk hoeft te zijn.'

CollAction is een crowdacting platform dat mensen aanspreekt om deel te nemen aan duurzaamheidsacties. Hun actie voor deze zomer is een heuse uitdaging. Te midden van de soldenperiode roepen ze op om niets nieuws te kopen.

Drie maanden lang geen nieuwe kleding kopen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar heeft wel een grote impact op onze planeet. Door deel te nemen aan de actie, hopen de organisatoren meer bewustzijn rond onze kledingkast te genereren.

Snelle groei, desastreuze gevolgen

Mode staat voor creativiteit, het uitdragen van een persoonlijke stijl en het vieren van culturele diversiteit. Helaas kent deze sector ook een schaduwzijde. De textielindustrie is namelijk verantwoordelijk voor enorme hoeveelheden waterverbruik, watervervuiling, afval en uitstoot van broeikasgassen.

De mode-industrie verbruikt jaarlijks 32 miljoen Olympische zwembaden gevuld met water

Volgens een rapport van Global Fashion Agenda (2017) verbruikt de mode-industrie jaarlijks 32 miljoen Olympische zwembaden gevuld met water en Quantis (2018) stelt dat de mode-industrie goed is voor 8 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. En ook met mensenrechten is het niet altijd even goed gesteld. Textielarbeiders in ontwikkelingslanden werken vaak in onveilige omstandigheden en verdienen minder dan het minimumloon. Westerse fast fashionbedrijven worden daarentegen slapend rijk: de kledingconsumptie is wereldwijd meer dan verdubbeld sinds 2000. De gemiddelde persoon koopt nu 60 procent meer kleding en bewaart aankopen ongeveer half zo lang.

Op de rem

Zo'n duizelingwekkende cijfers lokken ook een tegenreactie uit. Burgers en modeontwerpers willen de status van kleding terug zien evolueren van achteloos consumptiegoed naar iets waar zowel makers als dragers trots op kunnen zijn. Op die kentering speelt CollAction in met hun Slow Fashion Season.

We willen mensen bewust maken dat een andere levensstijl of manier van consumeren mogelijk is Ron van den Akker, medeoprichter van CollAction

CollAction stelde als doel om minstens 10.000 mensen te overtuigen. Dat doel hebben ze ondertussen vlot behaald. Slow Fashion Season 2019 wordt daarmee CollAction's grootste crowdact tot dusver. De klimaatbetogingen, campagnes zoals Fashion Revolution en talloze burgeracties van het voorbije jaar hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen: het bewustzijn rond klimaatverandering en wat we daar als consument voor kunnen betekenen kende een explosieve groei.

Actie

Ron van den Akker, medeoprichter van CollAction, hoopt dat de actie aanzet tot gedragsverandering: 'We willen mensen bewust maken dat er andere oplossingen zijn - dat een andere levensstijl of manier van consumeren mogelijk is. En dat het juiste doen niet saai of pijnlijk hoeft te zijn - het kan leuk en creatief zijn. We kunnen wachten totdat de industrie, de regering of andere mensen gaan handelen. Of we kunnen samen een voorbeeld stellen met onze acties.'

De regels zijn simpel. Drie maanden lang koop je geen nieuwe kleding. Tweedehandskoopjes of ruilacties zijn wel toegestaan. Tijd om creatief aan de slag te gaan met wat je al in je kast hebt hangen - of in de kast van je vrienden, vriendinnen en familieleden. Klaar voor de uitdaging? Schrijf je dan in voor de actie en herontdek de betekenis van mode.