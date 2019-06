In Brussel kan je tijdens de pop-upshop van het Ethical Fashion Initiative mode vinden die de brug slaat tussen westerse merken en getalenteerde ambachtslui uit landen zoals Burkina Faso, Mali en Kenia.

'Wij maken de internationale handelsmarkt toegankelijk voor handarbeiders uit ontwikkelingslanden. Het talent hebben ze al, wij zorgen voor de juiste contacten.' Aan het woord is Chloé Mukai, projectmanager bij het Ethical Fashion Initiative in Burkina Faso. Het land heeft een lange traditie in katoenteelt en textielproductie en staat bekend om haar weefateliers waar ze 'Faso Danfani' maken, een Burkinese handgeweven textielsoort. Strepen zijn de signatuurstijl van 'Faso Danfani', maar de wevers kunnen ook gemakkelijk tartan en andere stijlen aan.

...