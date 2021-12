Van dinsdag 14 tot zondag 19 december zwaait The Empty Shop de deuren open. Je kunt er terecht om kwaliteitsvolle tweedehandskleding te shoppen en te doneren. De opbrengst gaat naar een goed doel. Nog op zoek naar een kerstoutfit? Wie weet vind je hier wel een pareltje.

The Empty Shop is te vinden in Circuit op het Nieuw Zuid en is een initiatief van Curieus en De Kringwinkel Antwerpen. Naast een tijdelijke tweedehandswinkel is The Empty Shop ook de locatie van verschillende workshops, lezingen en optredens.

Elke ochtend is de winkel volledig leeg. Vervolgens wordt deze gevuld met kwalitatieve gedoneerde kleding. Je kunt er dus heel de week langsgaan om te doneren en te shoppen. Ideaal wanneer je nog kleding hebt liggen die je beu bent of waar je niet meer in past, maar die wel nog draagbaar is door anderen. En zelfs wanneer je er niet geraakt, kan je doneren dankzij de gratis cargofiets ophaaldienst.

Enkele bedrijven en modelabels deden vooraf al een gift, waaronder Supergoods, Ecover, HOST, HNST, An Buermans, To Good Too Go, Tropas, Minimal, Yuma Labs en Be the fibre. En ook Soe Nsuki, Joffrey Anane, Kevin Kofii en Hinda Bluekens (Hindahouse) gaven enkele stuks uit hun kleerkast weg voor The Empty Shop.

Goed doel

De opbrengsten van The Empty Shop worden gebruikt om een eerste werkervaring voor vrouwelijke vluchtelingen te organiseren. Door kledij te komen doneren of te komen kopen, help je mee aan die eerste broodnodige werkervaring op de Belgische arbeidsmarkt.

Voor de lezingen en workshops wordt er een vrije bijdrage gevraagd, die ook naar het goede doel gaat. Wat staat er zoal op het programma? Op woensdagavond start om 19.30u het panelgesprek 'Grenzen aan mode' met modecurator Karen Van Godtsenhoven, freelancejournalist Sarah Vandoorne, make-upartiest en auteur Sabine Peeters, Caroline Baeten (Dressr) en Eva Engelen (HNST). Het panel wordt gemodereerd door dr. Aurélie Van de Peer. Op zaterdag kan je onder meer leren borduren en op zondag leer je bij over voedseloverschotten of mindful fashion dankzij Bie Noé van B.Right.

Surf naar dekringwinkel.be om het volledige programma en de openingsuren te ontdekken.

