In deze reeks belichten we Belgische merken die bewust kiezen om de kring rond te maken door te recycleren, te werken met deadstock-textiel of afval een nieuw leven te geven. Mode-onderneemster Loes Vandekerckhove wil met haar label Pure by Luce een duurzaam alternatief bieden voor sportievelingen.

Materialen: Gerecycleerde polyamide (Econyl), gerecycleerde polyester (Sequal) en biokatoen

'We've got a crush on the world' schrijft Loes Vandekerckhove op de website van haar sportkledingmerk. Ze werkt bijna uitsluitend met gecertifieerde materialen zoals gerecycleerde polyamide en polyester, waarvan het recyclageproces volledig transparant is vastgelegd. 'Toen ik drie jaar geleden begon, vond ik het een erg gesloten industrie. Ik moest op onderzoek uit om greenwashing te vermijden en een materiaal te vinden dat technisch heel goed is, maar ook duurzaam.'

De geprinte leggings van Pure by Luce zijn ondertussen een echt succesverhaal. 'We werken samen met artiesten die aan het stuk een persoonlijke toets geven. Geen modeverschijnsels dus. Onze allereerste Tulumprint uit 2017 is nog altijd erg in trek en blijven we dus produceren.'

Toekomstplannen? 'Onze fabriek in Portugal vond een manier om onze stoffen te upcyclen, wat super is. Daarnaast beginnen we ook met voorverkoop. Door de coronacrisis was alles stilgelegd op productiegebied. We moeten op eigen tempo heropbouwen.'

Pure by Luce: Loes Vandekerckhove © gf

Je kunt je Pure by Luce-items na gebruik terugbrengen (en je wordt beloond met 10 procent korting op een volgende aankoop). Vindt alle informatie over de materialen van Pure by Luce via de website van het sportmerk.

