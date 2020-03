COSH, het platform om duurzame mode-adresjes te vinden, springt in de bres voor fysieke winkels die door Covid-19 de deuren moeten sluiten.

Normaalgezien werkt Cosh als volgt: je logt je in en stelt een routeplanner samen om duurzaam te gaan winkelen in een stad naar keuze. Aangezien heel wat zelfstandige winkeluitbaters de deuren moesten sluiten en iedereen best thuis blijft, kan je momenteel niet op pad in de stad. In plaats daarvan wordt er creatief nagedacht over een alternatieve vorm van verkoop.

Een hele gemakkelijke en super veilige manier om je favoriete winkel te steunen, is het online kopen van een cadeaubon voor later gebruik. Een andere optie is online shoppen, al dan niet met een pakketjesbezorging aan huis. Ben je normaalgezien geen online shopper en ben je bang dat een kledingstuk niet zal passen? Opteer dan liever voor het shoppen van juwelen, accessoires of verzorgingsproducten. Vragen staat uiteraard ook vrij: wie weet wil jou lievelingswinkel wel even kledingstukken opmeten, zodat je zeker geen foute keuzes maakt.

Op cosh.eco kan je een lijst vinden van verschillende adresjes die normaalgezien vooral inzetten op de fysieke winkelervaring, maar in tijden van nood online opties aanbieden. Ook via de sociale mediakanalen van winkels kan je in contact blijven met de uitbaters en zo de beste manier om hen te steunen achterhalen.

Is het wel veilig om pakketjes te ontvangen? Het coronavirus overleeft volgens nieuw Amerikaans onderzoek het best op plastics en roestvrij staal (tot twee à drie dagen). Op koper slechts vier uur en op karton tot 24 uur. De aanwezigheid van het virus neemt wel stevig af wanneer de tijd vordert. Op het einde van de tests, bleef er volgens de onderzoekers maar heel weinig van over van het virus. Belangrijk om weten is dat dit onderzoek nog geen peer review heeft gekregen en dus normaalgezien nog niet openbaar gedeeld zou worden. Gezien de omstandigheden kozen de wetenschappers ervoor om hun bevindingen toch te publiceren. De tests werden gedaan in een laboratorium, in een ruimte op kamertemperatuur en met een normale luchtvochtigheid. Tijdens hun reis naar jouw huis komen pakjes in verschillende situaties terecht, waarbij de temperatuur en luchtvochtigheid niet stabiel is. Het is dus moeilijk om in te schatten hoelang het virus zal overleven op de kartonnen doos, maar wetenschappers gaan ervan uit dat het virus de reis amper of niet zal overleven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de pakjesbezorger het virus alsnog kan overdragen. Neem daarom deze adviezen in acht: raak de pakjesbezorger niet aan, blijf op veilige afstand, bedank hem/haar/hen met een zwaai en was nadat je het pakje hebt aangenomen onmiddellijk je handen met zeep. Indien je het pakket ophaalt in een postkantoor geldt hetzelfde advies. Laat het pakket vervolgens nog 24 uur in je hal staan, zo is het virus zeker verdwenen wanneer je je pakje openmaakt.

Normaalgezien werkt Cosh als volgt: je logt je in en stelt een routeplanner samen om duurzaam te gaan winkelen in een stad naar keuze. Aangezien heel wat zelfstandige winkeluitbaters de deuren moesten sluiten en iedereen best thuis blijft, kan je momenteel niet op pad in de stad. In plaats daarvan wordt er creatief nagedacht over een alternatieve vorm van verkoop. Een hele gemakkelijke en super veilige manier om je favoriete winkel te steunen, is het online kopen van een cadeaubon voor later gebruik. Een andere optie is online shoppen, al dan niet met een pakketjesbezorging aan huis. Ben je normaalgezien geen online shopper en ben je bang dat een kledingstuk niet zal passen? Opteer dan liever voor het shoppen van juwelen, accessoires of verzorgingsproducten. Vragen staat uiteraard ook vrij: wie weet wil jou lievelingswinkel wel even kledingstukken opmeten, zodat je zeker geen foute keuzes maakt. Op cosh.eco kan je een lijst vinden van verschillende adresjes die normaalgezien vooral inzetten op de fysieke winkelervaring, maar in tijden van nood online opties aanbieden. Ook via de sociale mediakanalen van winkels kan je in contact blijven met de uitbaters en zo de beste manier om hen te steunen achterhalen.