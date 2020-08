Brugge lanceert in samenwerking met het online platform COSH! een duurzame shoppingkaart. Zo kan je doelgericht gaan winkelen in de West-Vlaamse stad.

Het online platform COSH! helpt mensen die bewuster willen leven bij hun queeste naar meer ecologische en ethische kledingkeuzes. Op hun website kan je een route langs allerlei duurzame adresjes samenstellen en vervolgens op pad gaan.

Om het nog makkelijker te maken, heeft COSH! een handig overzicht gemaakt van het duurzame aanbod in Brugge. Enkel shops met een duurzaam aanbod van meer dan 30 procent worden vermeld in de lijst. Om 'greenwashing' tegen te gaan, onderzoekt COSH! deze merken aan de hand van 52 criteria in 7 categorieën: arbeidsomstandigheden, ecologische materialen, circulaire economie, korte keten, diervriendelijkheid, transparantie en 'slow fashion' business model. Er gaat dus heel wat research aan vooraf, die de consument hapklaar voorgeschoteld krijgt.

Hoe gaat de modetocht in Brugge in z'n werk? Op de interactieve kaart en aan elk winkelpunt kun je een QR-code scannen. Zo ontdek je de duurzame focus van elke zaak en je kan je selecteren welke merken voor jou de voorkeur uitdragen. Op de kaart vind je een wandel- en een fietsroute: je kunt dus kiezen hoe je de stad doorkruist. Er is ook een zoektocht aan verbonden, die je een mooie prijs kan opleveren. De antwoorden van de zoektocht vul je na de tour in op het COSH! platform. Tweemaandelijks wordt er een shopping voucher verloot van 100 euro onder de deelnemers.

'We nemen je mee langs 20 modewinkels met duurzaam aanbod, 9 lifestyle winkels, 13 koffie- en lunchplekjes en 12 duurzame voedingswinkels', vertelt Niki de Schryver, oprichter van COSH!. 'Maak als consument bewuste keuzes. Zo stimuleer je de ondernemers om nog meer duurzame producten aan te bieden.'

Op stap met de kaart van COSH! in Brugge © Jan Darthet

De Brugge x COSH! shoppingkaart is ondermeer te verkrijgen bij In & Uit Brugge en alle deelnemende handelszaken. Meer informatie over de COSH! x Stad Brugge zoektocht vind je op https://cosh.eco/nl/blog/zoektocht-brugge

