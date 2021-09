Op twee en drie oktober vindt het Weekend van de Klant plaats. Tijdens dit weekend worden klanten traditioneel in de bloemetjes gezet. Het duurzame modeplatform COSH! lanceert op zaterdag twee oktober de Dag van de Duurzame klant, een alternatief dat bewuste shoppers bedankt, zonder verspilling in de hand te werken.

Samen met meer dan tweehonderd handelaars die zich hebben aangesloten bij COSH! roept het duurzame shoppingplatform een nieuwe dag tot leven: de Dag van de Duurzame Klant. 'Hiermee willen we bewuste consumenten op een milieuvriendelijke manier in de bloemetjes zetten en andere handelaars inspireren om het duurzamer aan te pakken', aldus Niki De Schryver, de oprichtster COSH!

Het is een oproep om verder te kijken dan de plastic goodies, totebags en andere spullen die vaak weinig nut hebben, maar wel energie kosten om gemaakt te worden. Er zijn ook milieuvriendelijke manieren om je klanten te bedanken.

'Natuurlijk begrijpen we het idee. Gratis cadeautjes en goodiebags zijn leuk. Maar heb je die extra brooddoos, drinkfles of de zoveelste linnen shopper écht nodig? Of staat die binnen de kortste keren stof te vergaren achterin jouw kast?' vraagt Niki De Schryver zich af.

Het COSH!-netwerk wil een duurzaam alternatief bieden. 'Voor consumenten die nog niet bekend zijn met duurzaam shoppen is de 'Dag van de Duurzame Klant' het ideale moment om op ontdekkingstocht te gaan', klinkt het.

Milieuvriendelijke merci

De handelaars die meedoen aan deze themadag zullen hun klanten ook verwennen, maar niet door zomaar plastic spullen in je shoppingzak te stoppen. Zo zal je bij Supergoods dubbele punten op je klantenkaart ontvangen, waarmee je een goed doel kunt steunen. Bij mAke in Hasselt krijg je bij een aankoop biologische zeep en een bon voor je volgende aankoop. De zero waste-shop Karma Markt in Brugge verwent haar klanten bij een aankoop van 15 euro met een stuk fruit of een mini loofah (een natuurspons) voor de afwas. Druantia in Lier biedt dan weer een biologisch, vegan en natuurlijk beautyproduct aan tijdens het weekend van twee oktober.

Zin om op een milieuvriendelijke manier in de watten gelegd te worden? Surf naar cosh.eco voor alle deelnemende handelaars. En vergeet niet: ook een eco-cadeautje mag je vriendelijk weigeren als je denkt er niets mee te kunnen doen.

