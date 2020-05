Aan het begin van de coronacrisis werd duidelijk dat verschillende fast fashion-spelers bestellingen niet betaalden of annuleerden. Fabrieksbazen moesten het werk stilleggen en talloze kledingarbeiders staan op straat. Het probleem is nog niet van de baan, aangezien heel wat grote opdrachtgevers nog steeds niet betaald hebben.

Ondertussen is een deel van de modemerken over de brug gekomen met betalingen of de belofte om zo snel mogelijk te betalen. Toch zijn er ook merken die de vinger op de knip en de lippen stijf op elkaar houden of enkel halfslachtige beloftes hebben gedaan.

De trackers van Worker Rights Consortium (WRC) en Remake houden bij welke merken de Bengaalse kledingarbeiders in de kou laten staan. Onder andere C&A, Bestseller, Forever 21 en Urban Outfitters worden genoemd. Er wordt gefocust op kledingproductie in Bangladesh, aangezien tachtig procent van de Bengaalse exportproducten uit de textielsector komt. De coronacrisis is dus een financiële aderlating van jewelste voor het land.

Miljarden verlies

Volgens een recente studie heeft 47 procent van de Bengaalse kledingarbeiders momenteel geen inkomen, vertelt Muhymin Chowdhury van de non-profitorganisatie Sajida aan de Dhaka Tribune. Meer dan duizend fabrieken werden geraakt door de annuleringen en er wordt gevreesd dat voor de kledingarbeiders uithongering een groter gevaar vormt dan covid-19, hoewel er ook al besmettingen zijn gerapporteerd in enkele fabrieken.

De geannuleerde bestellingen bestaan uit ongeveer 982 miljoen kledingstukken die al geproduceerd zijn, maar hoogstwaarschijnlijk op de vuilnisbelt zullen terechtkomen

Begin april resulteerde dit in drie miljard dollar verlies voor de Bengaalse kledingsector. Anderhalve maand later is dit al opgelopen tot een verlies van vier miljard bij fabrieken die aangesloten zijn bij de Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) en 3.8 miljard bij de leden van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). Dertig procent van de arbeiders werd nog niet betaald voor hun werk van de voorbije weken en een deel trok de straat op in Bangladesh en Pakistan om te protesteren.

Geen Suikerfeest

Daarnaast wordt ook het einde van de ramadan, het Suikerfeest, verstoord door de huidige crisis. Islamitische kledingarbeiders werden verzocht om dit jaar niet vrij te nemen tijdens de Eid al-Fitr om naar hun dorpen terug te keren. Wanneer de werkkrachten dit verbod negeren, verliezen ze hun job stelt Mohammad Hatem, de vicepresident van BKMEA. Diegenen die vertrokken zijn om het Suikerfeest te vieren, zullen volgens Hatem nooit meer aan de bak geraken in de textielsector.

