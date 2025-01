Meer dan 300 kledingstukken van Martin Margiela geveild in Parijs: ‘Voor Margiela-fans is dit een kans om een stukje geschiedenis te bemachtigen’

Op 27 januari organiseert veilinghuis Maurice Auction, in samenwerking met expert Kerry Taylor, een uitzonderlijke veiling van meer dan 300 items die teruggaan tot de beginjaren van de Belgische ontwerper Martin Margiela. Veilingmeester Salomé Pirson geeft tekst en uitleg.

Wat maakt deze veiling historisch?

‘Met meer dan 300 stukken is dit de grootste veiling ooit gewijd aan Martin Margiela. Alle stukken komen uit de verzameling van de zussen Angela en Elena Picozzi. Zij bouwden hun collectie gedurende meerdere decennia op, geïnspireerd door hun moeder Gabriella Picozzi. Deze ondernemer in de Italiaanse mode-industrie ondersteunde Margiela vanaf het prille begin, toen nog niemand hem kende.’

Zij bezat zelfs de allereerste creaties van Margiela, uit de periode van 1988 tot 1994.

‘Deze collectie is een tijdcapsule van Margiela’s vroege jaren. We hebben zelfs stukken uit de Punto Esclamativo-collectie, die in 1988 in Italië werd ontwikkeld, net nadat Margiela Jean Paul Gaultier had verlaten. Wat deze veiling extra bijzonder maakt, is dat alle stukken onder dezelfde omstandigheden zijn bewaard, wat de collectie opvallend coherent en homogeen maakt. De stukken zijn nauwelijks gedragen. De Picozzi-zussen hebben vanaf jonge leeftijd systematisch een of twee items uit elke collectie bewaard en ook prototypes en niet-gecommercialiseerde modellen. Ze hebben die stukken bijna perfect gearchiveerd, vaak in de originele verpakking.’

© GF

Voor wie is deze veiling bedoeld?

‘Met stukken die variëren van tweehonderd tot enkele duizenden euro’s trekken we een breed publiek aan. Onze klanten zijn even divers als hun budget: van gerenommeerde musea en internationale mode-instellingen tot verzamelaars en Margiela-fans die een stukje geschiedenis willen bemachtigen.’

Verwacht je dat mensen flink tegen elkaar zullen opbieden?

‘Er zal veel interesse zijn omdat deze verkoop toegankelijker is in vergelijking met de vorige van Jean-Paul Gaultier, waar de meeste stukken voor meer dan 10.000 euro werden verkocht. Dat beperkt de potentiële interesse. Ook voor modefans met een beperkt budget is dit de moeite, aangezien sommige stukken voor 200 euro te koop zijn. Bovendien is het aanbod uitgebreid, en van sommige stukken zijn er zelfs dubbele exemplaren.’

Wat is het pronkstuk van deze verkoop? Welke is het meest emblematisch voor de esthetiek van Martin Margiela?

Het is moeilijk om die vraag te beantwoorden… De ensembles met de tasvormige zakken zijn voor mij erg emblematisch. Ze belichamen de geest van zowel traditionele werkkleding als moderne streetwear. Ze zijn vernieuwend en hebben een tijdloze uitstraling. Bovendien zijn ze representatief voor het geheel van wat de verkoop te bieden heeft.

Deze stukken zijn praktisch niet gedragen, dat is ook zeldzaam.

‘Ja, en als ze al gedragen zijn, was dat slechts sporadisch, bijvoorbeeld voor een modeshow of in de showroom. De zussen Picozzi verzamelden al vanaf jonge leeftijd systematisch een of twee stukken uit de collecties die ze produceerden, samen met prototypes en modellen die destijds nooit op de markt zijn gebracht. Ze bewaarden deze als ware archivarissen, vaak in de originele verpakking. Dat maakt deze verkoop zo uitzonderlijk.’

Zeldzaam ensemble uit de herfst-wintercollectie van 1990-1991. © George Mavrikos

De veilingstukken worden tentoongesteld in een verlaten gebouw aan de boulevard Voltaire. Een opvallende keuze.

‘Een smetteloze witte galerieruimte zou indruisen tegen het ethos van Martin Margiela. Daarom hebben we gekozen voor een verlaten gebouw dat past bij zijn DNA. Tegelijkertijd behandelen we de stukken met hetzelfde respect als in een museum zou gebeuren. Het grote verschil? De expositie is gratis en toegankelijk voor het publiek. Bezoekers mogen de kleding aanraken, passen en uiteindelijk kopen.’

Zal Martin Margiela zelf aanwezig zijn bij de veiling?

‘Ik betwijfel of ik hem zou herkennen, mocht hij komen.’



Martin Margiela – The Early Years 1988–1994 is te bezichtigen op zaterdag 25 en zondag 26 januari. De veiling vindt plaats op 27 januari. Boulevard Voltaire 81, Parijs. Live te volgen via drouot.com en invaluable.com.