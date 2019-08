De Maison Margiela-boetiek in Brussel moet na zeventien jaar de boeken sluiten. De aanslagen, de gewijzigde voetgangerszone in het stadscentrum en de toenemend druk van de e-commerce deden het merk de das om. De Brusselse winkel opende in 2002 en was het allereerste Maison Margiela-filiaal wereldwijd.

'Er zijn te veel veranderingen tegelijk bezig, die op een vrij korte tijd een enorme impact hebben', verduidelijkt eigenaar en artistiek brein Nicola Vercraeye in een persbericht. 'De fameuze piétonnier, de voetgangerszone die de Noord-Zuid-as in Brussel verbindt, heeft de hoofdstad letterlijk in twee delen gehakt en ook de netheid is soms ver te zoeken. We zien ook meer massatoerisme en minder "kwalitatieve" bezoekers.'

Die evolutie drukt volgens Vercraeye een stempel op de populaire Dansaertbuurt. 'Veel fastfoodketens openen ten koste van de authentieke zaken. Zo vergaat het nu ook Maison Margiela', klinkt het. Vercraeye is niet de enige met verzuchtingen over de veranderende identiteit van de Dansaertbuurt. Toen er in 2017 werd aangekondigd dat er een COS zou openen in de Dansaertstraat, kwam er massaal protest.

Globaal probleem

Toch gaat het probleem verder dan de Brusselse kwestie. Ook de stijgende concurrentie van de e-commerce speelt een rol. 'De e-commerce wordt steeds groter: bestellen, een paar weken twijfelen en terugsturen. Het geld wordt netjes terug op de rekening gezet. Dat kan een onafhankelijke winkel zich niet veroorloven. Er zijn de lokale omstandigheden, maar er is ook een globaal probleem. Recent werd bekendgemaakt dat zelfs een iconische department store als Barneys New York in de problemen zit.'