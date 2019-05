Dat de populaire keten Sissy-Boy failliet ging, bewijst nog maar eens hoe moeilijk het is om te slagen in de mode. Zelfs al werd de keten de dag erna 'gered'. Waarom deelt de sector zo zwaar in de klappen? En wat moet je doen om wél te slagen?

Op 14 januari vernemen we: River Island trekt weg uit België en Nederland. 19 januari: New Look sluit alle Belgische winkels. 25 januari: Gerry Weber flirt met het faillissement. 30 januari: Annemie Verbeke houdt ermee op. 2 maart: Roberto Cavalli sluit alle Amerikaanse winkels om overeind te kunnen blijven. 13 maart: Fred de la Bretonière legt de boeken neer. 22 maart: Claska houdt zijn laatste verkoop. 10 april: CoolCat valt om. 12 april: Sissy-Boy failliet verklaard. We zijn nog niet halverwege 2019 en de mode is al een slagveld. Vorig jaar namen we al afscheid van Anne Kurris, Mooiloop, Honest by (van Bruno Pieters), Annelies Timmermans, Wali Mohammed Barrech, Men at Work, McGregor, de luxewebshop Carré Couture, Fish & Chips en vele anderen. Sommigen gingen failliet, anderen stopten zelf. En ook wie overleefde, wankelde. Het Franse luxemerk Carven werd op het nippertje gered. Bij ons maakten JBC, E5 Mode en LolaLiza rode cijfers bekend. In het verleden stopte ook Veronique Branquinho (tot twee keer toe) haar merk. Sandrina Fasoli verdween, net als Chine, Mer du Nord, Olivier Strelli, Mexx, Cora Kemperman en het eigen merk van Kris Van Assche. De winkel van Walter Van Beirendonck moest sluiten, net als die van Christophe Coppens.

...