In de maand november kan je bij 92 lingeriespecialisten terecht om je oude beha in te leveren. Als klant krijg je een kortingsbon als beloning. De afgedankte beha's gaan naar 'Be the fibre', het circulariteitsproject van Wereldmissiehulp.

Onder het motto 'Vrouwen ondersteunen vrouwen' zamelen de deelnemende lingeriewinkels in Vlaanderen oude beha's in voor het goede doel. Trouwe klanten die een oud exemplaar inleveren worden beloond met een kortingsbon van tien euro voor een volgende aankoop.

De ingezamelde beha's die nog draagbaar zijn, krijgen via Wereldmissiehulp een tweede leven bij vrouwen die zich minder gemakkelijk lingerie kunnen veroorloven. De beha's die te versleten zijn, gaan naar het 'Be the fibre'-project, waarbij nieuwe lifestyle-accessoires worden gemaakt van gerecycleerde stoffen. Met de opbrengst van de producten worden duurzame ontwikkelingsprojecten gefinancierd.

Op deze manier wordt de circulaire economie gesteund, wat goed nieuws is voor mens én planeet. 'Het besef dat duurzaam ondernemen de toekomst is dringt meer en meer door binnen onze sector. Met dergelijk initiatief tonen we dan ook aan dat we hier als sector graag actief aan meewerken', stelt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Lijst van deelnemende winkels en alle info over deze actie vind je via fedelin-lingerie.be en de Facebookpagina 'Vrouwen ondersteunen vrouwen'.

