Krijg de klere: Antwerps textielfestival focust op tweedehands en lokaal

Van kritische sprekers tot een repaircafé: op het textielfestival wordt de bezoeker ondergedompeld in het transparante, lokale en sociale textielverhaal.

De Collectie is een samenwerkingsverband tussen 5 non-profits (De Kringwinkel Antwerpen - Oxfam Solidariteit - Wereldmissiehulp - Mensenzorg - Kindervriend) die ervoor zorgt dat het textiel van de Antwerpenaar goed terecht komt. Lokaal, sociaal en transparant zijn de standpunten die hen na aan het hart liggen.

Breng gerust ook je oud textiel mee, want De Collectie voorziet een infopunt waar je het kunt doneren. Ben je nog gehecht aan je kleding, maar is er iets aan stuk? Geen nood, er is ook een repaircafé waar kleding hersteld kan worden door een team naaiers.

Geïnformeerd shoppen

Tussen 14u en 16u kan je gaan luisteren naar interessante sprekers, die je inleiden in de wondere wereld van eerlijke en duurzame mode. Onder andere Zofia Mezeyova (Schone Kleren), Esther Hoedemakers (MOOI festvial), Bie Noé (B.right) en Katrien Molenberghs (Retouche Anvers)tekenen present.

SNITT. organiseert een kledingmarkt waar mensen hun oud textiel kunnen verkopen of op zoek kunnen gaan naar de ideale tweedehandsoutfit. Ook zal er een kledingruil georganiseerd worden door Swishing. Het ideale moment om een ecologisch verantwoorde outfit te shoppen voor de eindejaarsfeesten.

Eten en drinken wordt voorzien door Beestenbos en Costa op de Sint-Andriesplaats. De dress code van het festival is tweedehands, dus haal je mooiste vintagevondsten boven of duik in de kledingkast van broer, zus, oma, opa, beste vriendin of de buurman.