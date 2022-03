Fairtrade Belgium en COSH! lanceren een ontwerpwedstrijd en doneeractie waarbij rondslingerende totebags een tweede leven krijgen.

Haast iedereen heeft intussen katoenen totebags in de kast liggen. Je krijgt ze cadeau, schaft ze aan als boodschappentas of koopt ze op concerten. De zakken zijn een alternatief voor wegwerp plastic tasjes en dat is goed nieuws. Toch zijn ze ook niet volledig onschuldig. 'Een katoenen tas moet maar liefst 131 keer gebruikt worden vooraleer die milieuvriendelijker is dan een single-use plastic zak. Dat blijkt uit een studie van de UK Environmental Agency. Het is dus zeker slim om twee keer na te denken vooraleer je de volgende keer een gratis katoenen zak aanneemt', vertelt Niki de Schryver, oprichter van het duurzame modeplatform COSH! 'Veel mensen hebben dan ook verschillende katoenen zakken in huis liggen, die niet meer gebruikt worden en dat is zonde.'

Op een halve eeuw tijd is de wereldproductie en -consumptie van katoen meer dan verdubbeld, tot ongeveer 25 miljoen ton. De arbeidsomstandigheden van katoenboeren zijn er helaas niet echt op vooruitgegaan. Ze werken vaak lange dagen voor een schamel loon en ademen giftige stoffen in, waardoor hun gezondheid eronder lijdt. Ook kinderarbeid is nog vaak aanwezig op de katoenplantages.

In deze box kan je katoenen totebags doneren © COSH

'Ben je op zoek naar een katoenen item met een minimale ecologische impact? Dan is onze tip om te kiezen voor gerecycleerd katoen of GOTS-gecertficeerd biologisch katoen met het Fairtrade label', aldus Niki. Het Fairtrade label zet zich in om stapsgewijs de rechten en het loon van boeren te verbeteren. Dit dankzij de Fairtrade minimuumprijs en premie, die ervoor zorgen dat de gezondheid en de veiligheid van de gezinnen van de katoenboeren- en boerinnen wordt gegarandeerd. Daarnaast staat Fairtrade ook voor strenge milieunormen om de natuur te beschermen.

Wat te doen met al die zakken katoen?

Fairtrade Belgium en COSH! lanceren "Wat te doen met al die zakken katoen?", een wedstrijd voor creatieve zielen met een hart voor mode en duurzaamheid. Haal dus die katoenen zakjes boven en verwerk ze in een origineel design. De ontwerpen van de laureaten worden tentoongesteld op het Fair Fashion Fest op 23 en 24 april in Gent. De winnaar wordt beloond met een gratis fotoshoot met het ontwerp.

