Fashion Revolution Week vindt dit jaar plaats van 18 tot 24 april. Een perfecte gelegenheid om stil te staan bij welke impact onze mode heeft op mens en planeet.

Fashion Revolution Day werd negen jaar geleden gelanceerd om de Rana Plaza-ramp te herdenken. Toen op 24 april 2013 in Bangladesh een textielfabriek instortte, kwamen meer dan duizend arbeiders om. Het dubbele daarvan raakte gewond. De realiteit van de onmenselijke arbeidsomstandigheden van textielarbeiders sloeg in als een bom en kon niet langer genegeerd worden. Sindsdien tracht de organisatie van Fashion Revolution elk jaar de wereld bewust te maken van de lelijke kant van de industrie, en spoort ze aan om kritisch te kijken naar de kleding die men draagt. Wat aanvankelijk één dag was, werd uitgebreid naar een heuse week met workshops, evenementen en (online) acties.

Dit jaar staat de geldkloof centraal, of hoe de grote modebedrijven en -merken steeds rijker worden terwijl textielarbeiders al te vaak moeten rondkomen met een hongerloon. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de snel groeiende en vaak toxische fast fashionindustrie, die deze verschillen enkel versterkt.

Ook in België wordt er tijdens talloze evenementen stilgestaan bij duurzame en transparante mode. Deze activiteiten kan je alvast in je agenda zetten.

Modemuseum Hasselt opent haar deuren voor duurzaamheid

Transparante lingerie

Het Hasseltse museum heeft de opdracht begrepen en stippelde een uitgebreid programma uit voor de ganse Fashion Revolution Week. Zo gaat gaat de Belgische lingerieontwerpster Murielle Scherre op 22 april in gesprek met modejournaliste Aya Noël. In Q&A-stijl vertelt Scherre hoe ze zich inzet voor duurzaamheid met haar merk la fille d'O en hoe ze haar productieproces zo groen mogelijk houdt.

Met tickets voor de Q&A kan je ook de expo DressUndress bezoeken, waarvan Murielle Scherre gastcurator is. Reserveer je tickets via modemuseumhasselt.be.

Miskoop voor de één, goud voor de ander

Selecteer miskopen en dingen die je niet meer draagt en lever ze in tijdens de swishing party op 24 april. Nadien kan je ongestoord snuisteren in de kledingstukken die anderen hebben afgestaan. Je betaalt je nieuwe items met punten, die gebaseerd zijn op hetgeen je zelf binnenbracht.

Schrijf je in via swishing.be.

Fair Fashion Fest in Gent

Dit festival is een klassieker tijdens de Fashion Revolution Week en daarom zeker het bezoeken waard. Van 22 tot 24 april kan je in De Centrale en het Industriemuseum genieten van boeiende workshops, talks en modeshows over en rond eerlijke mode. Leer over de oversprong van Afrikaans textiel en overkom je eco-anxiety. Of volg een workshop en doorprik Greenwashing om daarna een modeshow mee te pikken die enkel duurzame, eerlijke mode toont.

Lees ook: Leer alles over eerlijke mode tijdens het Fair Fashion Fest in Gent

Bekijk het volledige programma op fairfashionfest.gentfairtrade.be.

De Kringwinkel viert Fashion Revolution Week in Circuit Antwerpen

Circuit op het Antwerpse Zuid is de circulaire speeltuin van De Kringwinkel. Het is een plek waar duurzaamheid in alle aspecten van het leven samenkomt. De perfecte plek dus voor een evenement rond eerlijke mode. Trek je favoriete kleding aan en kruip in de photobooth. Via sociale media en de hasthag #whomademyclothes kan je de merken die je draagt aan de tand voelen. Naast filmvertoningen rond het thema, zal er ook de mogelijkheid zijn om kennis te maken met lokale en ethische merken.

Op 21 en 22 april, van 11-17u. Jef Cassiersstraat 29, Antwerpen.

Kinderkledij swappen met JBC

In Hasselt organiseert Belgische winkelketen JBC op zaterdag 23 april een ruilbeurs voor kinderkleding. Breng ongebruikte stukken mee en ruil ze in voor nieuwe. Dit is niet het eerste duurzame initiatief van het merk. Eerder brachten ze een collectie jassen uit, gemaakt van gerecycleerde PET-flessen en gingen ze de samenwerking aan met CiLab. Een Mechels bedrijf dat zich inzet voor circulaire economie en upcycling.

Bezoek het swapevent van JBC op 23 april in het winkelcentrum Quartier Bleu te Hasselt.

