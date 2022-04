Van 22 tot 24 april vindt in Gent het Fair Fashion Fest plaats. Een weekend lang word je als bezoeker ondergedompeld in de wereld van eerlijke mode. Wij doken alvast in het programma en tippen welke activiteiten je zeker niet mag missen.

Zin om duurzame mode te shoppen? Wil je af van je eco-anxiety? Klaar om greenwashing te leren herkennen? Trek dan van 22 tot 24 april naar het Fair Fashion Fest in Gent. Een heel weekend lang geniet je in De Centrale en het Industriemuseum van panelgesprekken, modeshows, workshops, expo's en muziek.

Vrijdagavond wordt het festival in gang getrapt met een concert van de Ivoriaanse Grammy-winnares Dobet Gnahoré in De Centrale. Zowel op zaterdag als zondag, op beide festivallocaties, vindt er een modemarkt plaats met een groot aanbod eerlijke modemerken en duurzame ondernemers. Er is ook een vintagecorner, voor wie liefst tweedehands shopt. Ben je benieuwd hoe divers duurzame modemerken kunnen zijn qua stijl? Zak dan af naar de modeshows en bewonder de eerlijke looks op de catwalk. Zaterdag wordt de modeshow ineen gebokst door ontwerper Soner Cetin en op zondag zorgen de geëngageerde jongeren van het EU-WISE project van Fair Trade Advocacy Office voor de selectie van duurzame merken.

Tijdens het weekend delen verschillende experts bovendien hun kennis tijdens lezingen en panelgesprekken. Wij lichten enkele boeiende en inspirerende activiteiten uit het goedgevulde programma. Haal je agenda boven en noteer alvast waar je zeker heen wilt.

PANELGESPREKKEN & TALKS

De oorsprong van Afrikaanse textiel

Stella Nyanchama Okemwa is expert in dekolonisatie, Pan-Afrikanist en mensenrechtenactivist. Ze gaat in gesprek met ontwerpsters Lucie Kaisala (Tamu Fashion) en Francesca Kitoko (Kameni Fashion) over de oorsprong van Afrikaanse textiel, en de plaats die het vandaag heeft in de Belgische modesector.

Zaterdag 23 april: De Centrale, 13u-14u30

Stella Nyanchama Okemwa © Martin Corlazzoli

Hoe ga je om met eco-anxiety?

Het nieuws over de opwarming van de aarde en milieurampen komt hard binnen en kan nefast zijn voor onze mentale gezondheid. Deze talk helpt je omgaan met eco-anxiety. Jeroen Lapeere (KlimaatContact) vertelt hoe je verbindende gesprekken kunt voeren met de mensen in je omgeving, en leert hoe jij ze kunt inspireren om klimaatvriendelijke(re) keuzes te maken.

Fixing Fashion

'Kunnen we de modeindustrie maken?', dat is de centrale vraag van dit panelgesprek. Duurzame modejournalist Sarah Vandoorne zoekt in dit panelgesprek niet enkel naar verbeteringen op vlak van ecologische duurzaamheid, maar ook op sociaal vlak. Haar gesprekspartners zijn Caroline Van Peteghem (De Transformisten), Lennert Goessens (VZW Verzamelwoede) en Alicia Minnaard (ngo One Army).

Zondag 24 april: De Centrale, 13u-14u30

Alicia Minnaard © GF

Realiteit van de mode-industrie begrijpen

Knack Weekend-journalist Lotte Philipsen doet een poging om de mode-industrie te doorgronden, de problemen te begrijpen en te tonen dat het ook anders kan. Samen met pioniers die het verschil proberen te maken werpt ze een licht op de actuele situatie. Lotte modereert het panel met Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne), Tessa Borrenberghs (oprichtster van luxemodemerk Borrenberghs en Borrenberghs Studio) en Caroline Cecile Baeten (oprichtster van huurplatform Dressr).

Zondag 24 april: De Centrale, 14u45-16u30

Borrenberghs: fancy & fair © GF

Khaing Zar (Vakbondsleider uit Myanmar)

De keynote-spreker van zondag is vakbondsleidster Khaing Zar. Ze vertelt over de arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken in haar land en de impact van de staatsgreep. Tot het begin van 2021 was Myanmar een populair land voor kledingmerken, zoals H&M, Primark en C&A. De erg lage lonen maakten het land extra aantrekkelijk voor investeerders. Begin 2021 greep het leger er opnieuw de macht. De vakbonden waren vanaf het begin heel actief in het protest, maar leden ook zware verliezen: veel mensen werden opgepakt en veroordeeld tot zware straffen, zonder eerlijk proces.

Zondag 24 april: De Centrale, 16u45-18u00

Een kleerkast die bij je past met Soraya Wancour van Studio AMA

Hoe start je met het opbouwen van een garderobe die goed is voor jezelf en de planeet? Met deze vraag gaat de Gentse modeontwerpster Soraya Wancour aan de slag. Met haar eigen modemerk Studio AMA speelt ze een pioniersrol in het zoeken naar circulaire oplossingen.

Zondag 24 april: Het Industriemuseum, 17u-18u

Soraya van Studio AMA © Sarah Van Looy

EXPO'S

Pagne Africain

De tentoonstelling Pagne Africain toont de rijke Afrikaanse textielcultuur. De veelzijdige verzameling Afrikaanse stoffen en kledingstukken van Stella Nyanchama Okemwa vormt de basis voor deze expo. Verwacht je aan een kleurrijk overzicht aan stoffen in verschillende uitvoeringen en stalen, voorzien van achtergrondinformatie. Het Industriemuseum presenteert ook enkele stukken uit de eigen collectie. Textielstalen van Gentse fabrikanten voor de Afrikaanse markt belichten een vrijwel ongekend stukje textielgeschiedenis.

Je kunt de expo niet enkel bezoeken tijdens het fair fashion festival, maar ook van 31 maart tot en met 7 juni 2022 in het Industriemuseum in Gent

Kleur bekennen

In 2021 bezochten journalist Sarah Vandoorne en fotograaf Sarah Van Looy elf ondernemers die elk op hun eigen manier pionier zijn op het vlak van duurzame textielverf(technieken). In deze expo stellen ze de changemakers die de textielverfvervuiling bestrijden voor. De expo 'kleur bekennen' kan je heel het weekend aanschouwen in het museum. Op zaterdag kan je in het Industriemuseum van 16u tot 17u ook naar de small talk van Sarah Vandoorne en Sarah Van Looy over hun onderzoek.

Industriemuseum, doorlopend

Maria Boto, een van de pioniers © Sarah Van Looy

Upcycled totebags

Fair Trade Belgium en COSH! schreven een wedstrijd uit voor creatieve zielen met een hart voor mode en duurzaamheid. De uitdaging was om katoenen zakjes te verzamelen en te verwerken in een origineel design. De laureaten van deze wedstrijd worden tentoongesteld tijdens het Fair Fashion Fest.

Industriemuseum, doorlopend

De herintroductie van hennep als textielvezel

High zal je er niet van worden, maar op wolkjes lopen kan wel eens een effect zijn van jezelf hullen in hennepkleding. De herintroductie van hennep als multifunctioneel, ecologisch en duurzaam gewas is wereldwijd in opmars. Deze expo van HoGent toont hennep als alternatieve vezel voor hoogwaardige textieltoepassingen en biocomposieten. Op zaterdag geeft Alexandra De Raeve, hoofd van het departement Mode-, textiel- en houttechnologie aan de HoGent, van 15 tot 16u ook een small talk over de mogelijke impact van het gebruik van hennep in de textiel- en kledingindustrie.

Expo:Industriemuseum, doorlopend

WORKSHOPS

Greenwashing in de modesector herkennen

Als je de mooie praatjes en blitse campagnes mag geloven, is elk modemerk tegenwoordig super groen en eerlijk. Helaas blijven mistoestanden plaatsvinden, vaak ver uit ons zicht. Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne) en Klaar De Groote (We Social Movement) geven je inzicht in 'greenwashing' (wanneer merken zich groener voordoen dan ze zijn) en zetten je op weg om zelf de mooie praatjes te doorprikken.

Zaterdag, doorlopend in De Centrale

Repair Café

Herstellen is beter dan iets nieuws kopen. Maar wat als je zelf niet zo'n handige Harry bent? Tijdens het Repair Café staan vrijwillige herstellers klaar om jouw kleren een langer leven te bezorgen. Helemaal gratis, tenzij er nieuwe materialen (zoals een rits) nodig zijn om de herstelling uit te voeren. Een vrije bijdrage is welkom. Reserveren is niet nodig.

Zondag 24 april: De Centrale, 14u-17u

Een vleugje textielgeschiedenis en kleur- en stijladvies door designer Soner Cetin

In deze workshop krijg deelt designer Soner Cetin zijn kennis over de veranderingen in de textielindustrie vanaf 1900 tot op heden. Je kan Soner eveneens bevragen voor kleur- en stijladvies op maat, zowel voor mannen als vrouwen. (inschrijving nodig)

Bie Noé © Kevin Faignaert

Zondag 24 april: De Centrale, 13u30-14u & 15u-15u30

Mindful Fashion talk & workshop door Bie Noé van B.Right

Waarom vormt stijl de sleutel tot een slimme kleerkast waar creativiteit centraal staat. Hoe vind je jouw persoonlijke stijl? Wat betekenen duurzame keuzes voor jou? Bie inspireert je om in je kleerkast te duiken en op een bewustere manier kleding te kopen en te gebruiken.

Inschrijven voor de workshop kan via deze link.

Zondag 24 april: De Centrale, small talk: 14-15u, workshop: 16u-17u30

PRAKTISCH Vrijdagavond: openingsconcert Dobet Gnahoré in De Centrale Zaterdag en zondag tussen 13u en 18u in het Industriemuseum & De Centrale Gratis inkom Honger & dorst? Ook daar werd aan gedacht. De professionele barista's van Komaf Koffie zijn nieuwkomers die met plezier hun koffiekunsten etaleren op het binnenplein van De Centrale. De Gentenaren van Let's Save Food gaan actief voedselverspilling tegen en laten bezoekers van het festival proeven van hun engagement. Het Fair Fashion Fest is een initiatief van Gent Fair Trade, in samenwerking met Stad Gent, Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum, Schone Kleren-campagne, De Centrale, Industriemuseum Gent & Knack Weekend. Volg het festival via Instagram fairfashionfest.gentfairtrade.be

Fair Fashion Fest © Gent Fair Trade

