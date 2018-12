Faktory Infini viert lokale textielprojecten: 'De sector is zichzelf aan het heruitvinden'

Je hoort vaak negatieve berichten over de textielsector: de gigantische ecologische voetafdruk en lage lonen maken van de industrie een tikkende tijdbom. Op deze manier kan het niet verder. Gelukkig zijn er dicht bij huis bedrijven en modemerken die actief een frisse wind laten waaien en een duurzaam alternatief bieden.

Wie staat te popelen om meer te weten te komen over lokale initiatieven kan terecht bij FaKtory Infini, een eco fashion en lifestyle event dat de spotlight plaatst op innovaties die een wereldwijde impact hebben op duurzame textielproductie.

De lokale textiel- en mode-industrie wordt samengebracht op dit evenement en is gericht op de ganse keten: van jonge ondernemers, studenten, bedrijven en designers tot bewuste consumenten. Samen kunnen ze er brainstormen, inspireren en nieuwe samenwerkingen aangaan.

Handen in elkaar slaan

FaKtory Infini is een initiatief van Niki De Schryver, Piet Verhoeve en Julie Lietaer. Niki is de oprichter van COSH, een digitale tool in ontwikkelingsfase die duurzaam online shoppen binnenkort makkelijker maakt. Piet is CEO van Hangar K, een cocreatie-hub in Kortrijk en Julie is de verantwoordelijke voor strategie en aankoop bij de European Spinning Group.

'Ik ben derde generatie binnen het familiebedrijf', licht ze toe. 'We zijn actief in productie en distributie van textielgaren. Ons garen wordt zowel gebruikt voor kleding, technisch textiel als interieurstoffen.'

Vandaag focust ESG voornamelijk op de nichemarkt, daar waar ze een toegevoegde waarde kunnen hebben. 'We werken niet op massavolume. Ik wil inzetten op innovatie en circulair textiel. Daar zit voor de ganse keten nog een groeimarkt.'

Die focus op circulair textiel startte toen ESG enkele jaren geleden de partner werd van Jules Clarysse om een post-consumer gerecycleerde handdoek te ontwikkelen. Ze slaagden er samen met Texperium in om een handdoek te produceren die uit veertig procent post-consumer gerecycleerd katoen bestond. 'Dat was onze eerste stap, maar zeker niet onze laatste. Hierna volgden nog interessante projecten, waaronder de samenwerking met Tom Duhoux van denimmerk HNST.'

'We voelen binnen ESG dat samenwerken met onderzoekcentra, modemerken, interieurmerken, designers en eindklanten cruciaal is om vooruit te gaan.' Daarom is co-creatie een belangrijk aspect van FaKtory Infini. 'We willen mensen met elkaar in contact brengen, want we hebben uit eigen ervaring geleerd dat we zo kunnen groeien en innoveren.'

Julie Lietaer gelooft dat er een markt is voor lokale textielproductie die zich richt op de circulaire economie. 'En daar werken we als spinnerij graag aan mee. We kunnen een eerlijk alternatief bieden voor de negatieve aspecten van uitstoot door transport en lage lonen die verweven zijn met de internationale textielproductie. Het blijft een wereldsector, maar investeren in lokale grondstoffen is belangrijk voor een transparante en duurzame keten.'

De lokale textielindustrie heeft klappen gekregen door Brexit en de import van goedkoop textiel uit landen zoals Turkije. Toch merkt Julie dat inzetten op innovatie en duurzaamheid z'n vruchten afwerpt. De prijs mag dan hoger liggen, er is vraag naar lokaal, eerlijk textiel. 'Het is voor de toekomst van de industrie doorslaggevend dat we blijven vernieuwen.'

Gevarieerd programma

Maar ook voor starters is FaKtory Infini een interessante ontmoetingsplaats. 'Ik geloof in de energie die starters kunnen leveren aan bedrijven. En omgekeerd is het ook interessant dat starters kunnen rekenen op de expertise van gevestigde bedrijven. De sector is zichzelf aan het heruitvinden en dat willen we ook tonen aan het brede publiek.'

Met meer dan veertig standhouders zoals Marjan Storme, W.R.YUMA, Ms.Bay, HNST, Pure by Luce, WOLK, Bel&Bo, Green Sleep en Squid, lezingen, workshops, rondetafelgesprekken en screenings willen de organisatoren tonen dat het anders kan: 'Er bestaan veel mooie, nieuwe, duurzame initiatieven. Sommigen hebben nog een duwtje in de rug nodig, maar ik geloof dat door te tonen wat er mogelijk is, mensen zullen investeren in de toekomst van de textielindustrie', besluit Julie.