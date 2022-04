Na twee jaar van alsmaar uitgestelde feesten, belooft het een zomer te worden waarin weer massaal in het huwelijksbootje wordt gestapt. Steeds meer koppels opteren daarbij voor een trouw in het buitenland, de zogenaamde destination wedding. Maar wat draag je als bruid, bruidegom of gast het best voor zo'n huwelijk op het strand of in de bergen? Twee experts geven raad.

De experts: Laura Valkiers is medeoprichter van de bruidsboetiek The Ivory Club. Karolien Verstraeten creëert als ontwerpster bruidsjurken op maat.

1. Zeg het met zijde

'Het belangrijkste aan een huwelijk op locatie is dat je je kledij aanpast aan het weer ter plekke', tipt Valkiers. 'Ik ben zelf in Portugal getrouwd bij 32 graden. Ik was dus blij dat mijn jurk voor honderd procent uit zijde gemaakt was en er geen polyester aan te pas kwam.' Het is een volledig natuurlijke stof, treedt Verstraeten haar bij. 'Dat maakt dat ze meer ademt, waardoor je minder snel zal zweten. Ook niet onbelangrijk.' Bovendien is het een stof die mooi glanst, aldus Valkiers. 'Dat maakt dat wij daar heel erg op focussen in ons aanbod. Linnen is eveneens een stof die goed ademt, maar misschien voor vrouwen nog iets meer out of the box. Voor de bruidegom of mannelijke gasten is een linnen hemd of kostuum dan weer ideaal bij warme temperaturen.'

Zeg het met zijde. Merk: Newhite © Newhite

2. Eerste Hulp Bij Kreuken

'Aangezien je op reis vertrekt en de kleren in je bagage best niet te veel kreuken, letten wij bij de stofkeuze hier heel erg voor op', vertelt Verstraeten. Natuurlijke stoffen zijn het gemakkelijkst kreukvrij te maken, treedt Valkiers haar bij. 'Mijn tip: steek een handstomer in je bagage. Daarmee haal je in je hotelkamer of verblijf heel gemakkelijk de laatste vouwen eruit.'

3. Werk in laagjes

Heb je een trouwfeest in een berglandschap of een andere locatie waar het wat frisser is, dan is het aangeraden om voor een outfit met verschillende lagen te gaan, meent Valkiers. 'Bij ons kiezen bruiden meestal ook een sjaal of gebreide oversized vest uit die we op maat maken. Die kan je 's avonds aandoen als het wat frisser is, maar even goed ook na een trouwfeest nog uit je kast halen.' Bovendien is een destination wedding vaak verspreid over enkele dagen, treedt Verstraeten haar bij. 'Door voor een outfit te kiezen die uit verschillende stuks is opgebouwd, kan je doorheen de dagen een beetje switchen. De ene dag heb je immers een diner of cocktailavond, de andere dag een brunch. Wij maken onze outfits daarom bijna altijd in twee stukken: een top en een rok. Zo kan dezelfde rok de volgende dag perfect met een ander topje gecombineerd worden.'

Rok met top van Karolien Verstraeten © jesuisirmy

4. De juiste schoenen

Valkiers: 'Als de ceremonie of het feest zich op een strand afspeelt, kies je beter niet voor hoge hakken, tenzij er iets voorzien is om op te wandelen. Een destination wedding is van zichzelf eigenlijk al veel losser en nonchalanter, waardoor het helemaal oké is om op blote voeten op het strand te lopen. Heb je toch graag een schoen is exemplaar met dikkere hak, een sandaal, een mooie slipper of zelfs een sneaker een goed alternatief. Het belooft een comfort waardoor je de hele dag in dezelfde schoenen kan lopen. Veel bruiden staan er immers niet bij stil dat hun kleed wordt afgesteld op de hoogte van hun hak, zodat het net tot op de grond komt. Doe je die hakken uit, moet je een avond lang je kleed vasthouden.'

5. De ideale gast

Weet je niet wat je onder 'beachy chic' moet verstaan wanneer je de uitnodiging krijgt? 'Je hoeft je helemaal niet zo formeel te kleden voor een trouwfeest op het strand', stelt Verstraeten gerust. 'Denk aan frisse, zomerse kleuren, of aan aardetinten. Kies in het algemeen voor stoffen die iets soepeler zijn.' Valkiers: 'Trek een losse jurk aan die gemakkelijk en comfortabel zit, maar toch netjes genoeg is voor een feest. De typische suite-kleren van vroeger zijn sowieso een beetje passé. Ik geloof heel sterk dat mensen in de eerste plaats moeten dragen waar ze zich zelf goed in voelen. Elke vrouw heeft een ander lichaam en staat met andere dingen. Het is belangrijk dat je je goed in je vel voelt. Een te strikte dresscode schrikt af, trouwers kiezen dan beter voor een bepaald kleurenpalet, vind ik.'

6. Bescherm je handbagage

'Misschien geen onbelangrijke tip', besluit Valkiers, 'is om je trouwkledij niet in je koffer te steken, maar in je handbagage. Zo heb je je outfit altijd veilig bij je. Met de eerder vermelde stomer haal je vervolgend alle extra plooitjes er wel uit. Maar dan hoef je alvast niet even hard in paniek te schieten wanneer je koffer bij aankomst in de luchthaven niet meegereisd is.'

Meer tips of persoonlijk advies van Laura Valkiers of Karolien Verstraeten? theivoryclub.be, karolienverstraeten.com Lees ook:Zeg ja tegen Belgisch

