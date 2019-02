Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden

Eind januari kwam de ontwerper na de show van Chanel in Parijs niet zelf groeten. Het modehuis liet toen al weten dat Lagerfeld erg moe was. Volgens Paris Match werd hij maandagavond in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, en stierf hij dinsdagochtend.

Karl Lagerfeld werd op 10 september 1933 geboren in Hamburg. Begin jaren vijftig verhuisde hij naar Parijs, waar hij uitgroeide tot een van de belangrijkste modeontwerpers van de afgelopen tijd. Hij was het bekendst als creatief directeur van het Franse modehuis Chanel, waar hij sinds 1983 werkte.

Het modemagazine Business of Fashion omschrijft Lagerfeld als een 'zelfgetekend karikatuur van hoe een machtige ontwerper er zou moeten uitzien.' Even iconisch als zijn uniform - denk aan Lagerfeld en je ziet een zwarte outfit en zijn witte haar - werden sommige van zijn controversiële uitspraken.