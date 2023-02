Hoe shop je tweedehands? 9 slimme tips van recycling professional Marie Conscience

Overvolle vintage- en tweedehandsshops kunnen je zodanig afschrikken dat je de winkel zelfs niet durft binnen te stappen. Hoe shop je tweedehands? Marie Conscience, onze recycling professional, geeft tips.

1. Heb geduld

Snuisterregel nummer één: een goede aankoop moet je verdienen. Als je gewend bent aan fast fashion is dit waarschijnlijk het belangrijkste punt om in gedachten te houden, wil je niet ontmoedigd raken tijdens je eerste shoppingmomenten. In tweedehandszaken shoppen vraagt tijd.

2. Zoek een partner in crime

Is geduld niet je sterkste kant, vraag dan aan iemand die rustiger is dan jij om met je te gaan shoppen. Een positieve ingesteldheid helpt je in de juiste stemming te blijven om je zoektocht verder te zetten.

3. Maak een wishlist

Maak een lijst van alle dingen die je absoluut nodig hebt. Zo weet je altijd waar je eerst naar moet zoeken.

4. Informeer je

Om te weten waar je het beste je slag kunt slaan, blijft het web een goudmijn. Aarzel ook niet om de winkelmanagers te vragen wanneer ze hun winkel aanvullen.

5. Let op details

Inspecteer je aankoop zorgvuldig voordat je naar de kassa loopt; naden, knopen, ritsen… Sommige kledingstukken zijn minder interessant dan ze op het eerste gezicht lijken, terwijl andere stukken met een paar steekjes of ingrepen perfect een tweede leven kunnen krijgen.

6. Ontcijfer het etiket

De beste manier om er zeker van te zijn dat je een goede slag hebt geslagen, is het etiket nauwkeurig bekijken. Controleer waar het stuk gemaakt is, het merk, de materialen, de wasvoorschriften…

7. Pas het

Maten op het etiket zeggen niets. Een L van twintig jaar geleden is niet per se een L van nu. Neem de tijd om het stuk dat je aandacht trekt even te passen.

8. Geef niet op en leer bij

Loop je wat verloren tussen al die kringloopkleding? Speur eens op Pinterest naar looks die je zouden kunnen inspireren.

9. Koop slim

Koop niet om te kopen. Soms kom je parels tegen… en soms ook niet. Dat is nu eenmaal de wet van het tweedehandsshoppen. Koop een kledingstuk omdat je het effectief gaat dragen en niet omdat het een interessant koopje is.

Wie is Marie Conscience?

Als Consiencethriftshopper wijdt Marie Conscience haar Instagramaccount aan haar tweedehandslooks. Sinds kort kun je de Brusselse influencer ook inhuren als personal shopper.

Hoe kwam je op dit idee?

“Sinds 2019 koop ik totaal geen fast fashion meer. Aanvankelijk was het vooral een hobby, omdat ik graag unieke pareltjes vind en uitwissel met mensen van wie ik kleding koop, bijvoorbeeld op rommelmarkten. Het was pas na het zien van een documentaire dat ik me echt bewust ben geworden van de economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen van deze manier van shoppen. Toen heb ik mijn account gelanceerd om mijn community bewust te maken van de impact van slow fashion.”

Wat hoop je met je gepersonaliseerde service te bereiken?

“Mijn doel is niet om mensen aan te zetten tot kopen, want ik verdien niets op de verkoop in de winkels waarmee ik mijn klanten laat kennismaken. Ik probeer vooral mensen tweedehandswinkels te laten ontdekken, zodat ze er later zelf weer naartoe willen. Als ik erin slaag om hen over hun consumptiegewoonten te doen nadenken, is mijn doel bereikt.”

Is het ook interessant om online te snuisteren? Op Vinted bijvoorbeeld?

“Zeker, maar persoonlijk gebruik ik de Vinted-app liever om kleren die ik niet meer draag door te verkopen. Over het algemeen raad ik eerder aan om fysiek naar de winkel te stappen, omdat je ter plekke de kleding kunt passen, de stoffen kunt voelen en een volledige look kunt samenstellen.”

Begrijp je dat de originaliteit van tweedehandskledingstukken ook weerstand kan oproepen?

“Ik kan daar helemaal in komen, maar ik denk dat het vooral een kwestie van gewoonte is. Sommige mensen denken dat ze de kleren die ik voor hen uitpik helemaal niet durven te dragen, tot ze ze passen: dan zijn ze helemaal verkocht.”