Een modelabel oprichten met je broer of zus? Het schrikt deze zes jonge ondernemers niet af. "Na meer dan twintig jaar samenwonen ken je elkaars sterktes en zwaktes wel."

Ontwerpster Marie Martens (27) kreeg een job aangeboden bij Dries Van Noten, maar besloot haar hart te volgen en samen met haar zus Ellen (23) het nieuwe label Rosie Antwerp uit de grond te stampen in april. De muze voor hun betaalbare, luxueuze mode met grafische prints? Hun zeventienjarige zusje Roos.

Marie: 'We waren al zo lang bezig over samen een modemerk starten dat het eigenlijk vanzelfsprekend aanvoelde. Ik heb gestudeerd aan de Antwerpse Modeacademie, Ellen heeft fashion marketing gedaan; dat leek ons de perfecte combinatie. Toen ik na mijn stage bij Dries Van Noten een job aangeboden kreeg, besefte ik dat ik ondanks de fijne ervaring het ondernemerschap miste. Rond de kerstperiode hebben Ellen en ik vervolgens beslist om samen iets te starten.'Ellen: 'Ik was net opnieuw beginnen te studeren toen Marie ermee kwam aanzetten. Ik ben meteen gestopt. Sindsdien is alles best snel gegaan. We lanceerden een eerste capsulecollectie en eind september volgt de eerste ready-to-wear. Roosje is in alles wat we doen een inspiratiebron, dus het klopte gewoon om het label naar haar te noemen.' Roos: 'Marie had in de whatsappgroep van de familie een foto van het logo gestuurd. Ik zat nietsvermoedend in mijn kamer onlineles te volgen. Toen ik het zag verschijnen, ben ik in tranen uitgebarsten.' Marie: 'Gelukkig stond je op mute. (lacht) Ook al is Roos onze muze, toch willen we wel kleren maken voor vrouwen van allerlei maten en leeftijden. Ellen en ik hebben elk een andere stijl, meer klassiek versus eclectisch. Het is goed dat Ellen me daarom soms terugfluit en zegt: 'Dat gaat geen enkele vrouw willen aandoen.' We vullen elkaar zeer mooi aan: terwijl ik me focus op het creatieve luik, houdt Ellen de zakelijke kant in het oog.' Ellen: 'Vroeger kwamen we veel minder goed overeen. Marie vond me toen niet zo tof, denk ik? Ik was het kleine zusje dat de hele tijd bij haar coole zus wilde rondhangen. Op mijn achttiende zijn we samen in Antwerpen gaan wonen en echt vriendinnen geworden. Daarom voelt nu geen enkele dag aan als werken. Ik kan zeven uur lang de boekhouding doen en denken: dit is keitof. Roos moet eerst nog verder studeren, maar ze is later zeer welkom om mee in de zaak te stappen. Ik heb alvast wat studierichtingen aangeraden die ons goed zouden uitkomen.' (knipoogt)Roos: 'Ik weet nog niet goed wat ik zou willen studeren, maar ik zou het zeker leuk vinden om met jullie te werken.' Ellen: 'Je weet: ik ben een strenge, hè!' (lachen)De kleren van Rosie Antwerp zijn voorlopig enkel via hun webshop te verkrijgen, rosieantwerp.com Joy: 'Het was in september 2020 dat mama met het idee kwam om maatpakken voor dames op de markt te brengen. Voor mannen is er geen gebrek aan gepersonaliseerde kostuums, maar voor vrouwen is het veel moeilijker om er een te vinden. Met Pursuit Femmes willen wij ook hen die luxe bieden. Ik was net klaar met mijn master in de marketing en op zoek naar mijn eerste uitdaging. Ik vond het heel cool om met z'n drieën dat avontuur aan te gaan. Dankzij mama's expertise (Van Gils richtte mee Café Costume op, red.) evolueerde alles heel snel van een idee naar een zaak. We stonden ervan versteld hoe snel onze agenda volliep met afspraken.' Jill: 'Ik had met Jill Antwerp al een eigen label, waarbij ik herenjasjes omtover tot oversized blazers voor vrouwen. Toen we samen aan tafel gingen zitten, voelde het als het juiste moment om het merk in Pursuit Femmes onder te brengen. Wel besloten we meteen duidelijke afspraken te maken omdat ondernemen met je familie ook risico's met zich mee kan brengen. We hebben zelfs al een aanpak op papier staan voor als iemand ooit uit de zaak wil stappen. Zonder goede afspraken lijken familiebedrijven soms rooskleuriger dan ze zijn.' Joy: 'Gelukkig zouden we voor elkaar door het vuur gaan. Ik weet dat ik in Jill een partner heb die me nooit zou laten stikken. Als oudste zus heb ik me altijd al een beetje verantwoordelijk gevoeld. Terwijl Jill een beetje onbezonnener is - in de beste zin van het woord - zal ik sneller de controle houden. Daarin kunnen we veel leren van elkaar.' Jill: 'We verschillen dag en nacht. Dankzij Joy vinden we een goede balans tussen dromen en een realistische visie. Soms schuurt dat een beetje, maar dat is net goed. Tussen ons botst het meer dan dat het met mama botst, omdat we allebei veel vertrouwen hebben in haar ervaring.' Joy: 'Aangezien we nu vooral veel tijd met haar doorbrengen, vroeg papa wel om ook af en toe een vader-dochterdag te organiseren om samen wat qualitytime te hebben. Zo ben ik onlangs met hem gaan duiken.' Jill: 'Nu je het zegt: daar moet ik dringend eens werk van maken.'De officiële opening van de winkel zal plaatsvinden op 16 september. Sint-Michielstraat 21, Antwerpen, pursuit-femmes.com Michiel: 'Al van jongs af aan heeft mode een grote rol gespeeld in ons leven. Mijn ouders hebben dertig jaar ervaring in de sector, met onder meer een eigen zaak en label. Het was altijd onze droom om zelf iets uit de grond te stampen. We hebben toen met onze vader rond de tafel gezeten en met behulp van zijn connecties en advies hebben we in 2018 Castart opgestart. We wilden afstappen van de alledaagse blauwe en grijze tinten die je in de mannenmode tegenkomt en wat meer kleur en textuur in onze kleren steken.' Dries: 'Het grootste voordeel aan samenwerken met je broer? We weten wat we aan elkaar hebben. Na meer dan twintig jaar samenwonen ken je de ander zijn sterktes en zwaktes wel. Michiel en ik vertrouwen elkaar door en door, waardoor we elkaar heel vrij laten in wat we doen. We vullen elkaar bovendien perfect aan. Uiteraard zijn er soms discussies en durf je meer tegen je broer te zeggen dan tegen een investeerder, maar als we even botsen is dat zo weer vergeten. Onze ruzies waren vroeger heviger.' (lacht)Michiel: 'Toen werd er soms zelfs met stenen gesmeten. (grijnst) Nee, ik kan me geen andere persoon inbeelden om dit mee te doen. We hebben elkaar op een bepaalde manier zelfs opnieuw leren kennen. Dat het nu veel over de zaak gaat, is alleen voor onze vriendinnen niet altijd even fijn. We proberen het af te leren, maar glippen tijdens een familiefeest soms nog weleens naar de keuken om over het werk te praten.' Dries: 'We beseffen dat we een bepaalde grens moeten creëren. Het is een kunst om te kunnen zeggen: vanavond gaat het niet over werk.' Michiel: 'De laatste weken en maanden ging het natuurlijk wel vaker over ons nieuwe vrouwenlabel Our Sister. We hebben de merken bewust los van elkaar opgezet, maar zullen bijvoorbeeld wel bepaalde stoffen voor beide collecties gebruiken. Zo worden het een broer en zus die DNA delen, maar wel elk hun eigen stijl en ervaringen bewaren. Maar dat je kunt zien dat ze familie zijn, was voor ons het belangrijkste.' In september organiseert Castart verschillende archief- en sample sales. Lombardenvest 62, Antwerpen. castartclothing.com, oursister.com