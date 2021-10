Deze Belgische ontwerpers doen mee met de Designer Sales

Wie dol is op Belgische mode kan twee keer per jaar zijn slag slaan tijdens de Desginer Sales. Grote Belgische designers doen hun stock- en stofoverschotten aan kleine prijzen van de hand. De volgende editie gaat door van 15 tot 21 november in Antwerpen en van 25 tot 27 november in Brussel.

. © Unsplash / Karsten Winegaert