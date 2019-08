Binnenkijken bij twee denimontwerpers: vintage met een vleugje Swedish designer porn

Ze leerden elkaar kennen aan de Antwerpse Modeacademie en delen werk, lief en leed in een voormalige krantenwinkel in Berchem. Aline Walther en Keith Hioco, de ontwerpers achter de Belgische denimlabels Eat Dust en Girls of Dust, krijgen het allemaal gecombineerd. 'Ça va, we hebben elkaar als voltijdse collega's nog niet vermoord.'

De hangkast in de living, een vintage Nisse String, getuigt van Alines verzamelwoede. De lamp boven de eettafel maakte Keith met zijn grootvader aan de hand van vier koepels. De twee Wassily B3-stoelen van Marcel Breuer kregen ze van Raf Simons toen die verhuisde. © Jan Verlinde

Ze wonen al meer dan twintig jaar in Antwerpen, maar hun tongval verraadt nog altijd duidelijk een andere herkomst. Aline Walther (43) komt uit Brussel, Keith Hioco (46) uit Oostende. Eerst waren ze gewoon medestudenten aan de Antwerpse Modeacademie, daarna kotgenoten. Eens de vonk officieel was overgeslagen en de eerste jobs in het vooruitzicht waren, vonden ze deze plek tussen het Te Boelaerpark en het vliegveld van Deurne. 'Het was oorspronkelijk een krantenwinkel met een eenmanskapperszaak in de achterkamer', vertelt Aline. 'We vielen als een blok voor de setting en het buitengewone licht dat hier de hele dag binnenvalt.'

