Bruno Pieters doekt eerlijke modemerk Honest By op

Met het merk Honest By wilde Bruno Pieters honderd procent transparant communiceren. Wie een kledingstuk bestelde via de website, kon meteen zien waar het vandaan kwam en hoeveel het gekost heeft om te produceren. 'Ik heb het gevoel dat de mode-industrie erop vooruit is gegaan de voorbije jaren. Het is een hele eer om te hebben kunnen bijdragen aan die evolutie in de mode', laat Pieters optekenen.

De ontwerper bedankt iedereen die samen met hem heeft gewerkt om van Honest By een succes te maken. Ook moedigt hij jonge en getalenteerde ontwerpers en ondernemers aan om op een verantwoorde, menselijke en transparante manier te werken. 'Laat jullie stem horen.'

Pieters kijkt positief naar de toekomst van de eerlijke mode. 'De consument volledige transparantie gunnen is geen utopisch idee meer. Het is voor verschillende merken al de realiteit en voor anderen een plan op lange termijn. Nu ik op het punt sta afscheid te nemen van de mode-industrie en een nieuw hoofdstuk te beginnen in mijn leven, ben ik er meer dan eens van overtuigd dat de mode in de juiste richting beweegt.'

In een interview met Knack Weekend in 2016 zei Pieters dat hij er niet aan twijfelde dat een merk zoals Honest By ooit overbodig zou worden. 'Het gaat boven geloven, het is weten dat het zo zal zijn. Niet omdat ik helderziend ben, maar omdat eerlijkheid, waarheid, en liefde alles overstijgt en onvermijdelijk is. We kunnen heel wat tijd sparen als we ons daar bij kunnen neerleggen. Het is aan ieder van ons om die weg naar 'eerlijkheid' zo aangenaam mogelijk te maken. Ik denk dat dit het enige is waar we controle over hebben.'

Op vijftien oktober zal de website Honestby.com offline gaan. CEO en oprichter Bruno Pieters blijft in 2019 aan de slag als consultant voor het bedrijf Honest By BVBA. Voor Pieters is het tijd voor iets nieuw.

In april 2019 organiseert het merk een sample en stock sale. De datum wordt gecommuniceerd via het Instagramkanaal van het merk.