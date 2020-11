Op 27 november is het opnieuw Black Friday. Een koopjesdag die uit Amerika is komen overwaaien. Door de coronacrisis zetten sommige winkels en modemerken extra in op deze kortingsperiode, anderen gaan er net tegenin en dopen de dag om tot Green Friday.

Black Friday vindt traditiegetrouw plaats na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving. Het wordt beschouwd als de start voor het shoppen van kerstcadeautjes. Heel wat winkels hopen klanten te lokken met aanbiedingen. Het blijft meestal niet bij één dag, maar werd intussen uitgebreid tot een vierdaagse. Ook Cyber Monday zag het levenslicht: de maandag na Thanksgiving worden consumenten aangemoedigd om online te shoppen aan scherpe prijzen. De voorbije jaren won deze prijzenslag eind november ook aan populariteit in ons land.

Online

Aangezien de winkels in ons land momenteel dicht zijn, zal Black Friday een online gebeuren worden dit jaar. Toch staan niet alle merken en winkels ervoor te trappelen. Black Friday werkt immers overconsumptie in de hand. Niet goed voor de planeet, maar ook niet per se voor de makers en verkopers van de producten. De prijs gaat zodanig naar omlaag, dat er geen winst meer uit te halen valt. De waarde van het product keldert en consumenten leren dat de échte prijs van deze items veel lager ligt dan de prijs die erop plakt wanneer er geen kortingen worden aangeboden.

Daarom kiezen sommige merken voor Green of Slow Friday: een dag om na te denken over de impact van ons consumptiegedrag. Dit kan resulteren in niets nieuws kopen of bewust kiezen voor een lokaal en duurzaam merk.

De coronacrisis legt heel wat pijnpunten bloot en creëert nieuwe problemen. Van arbeiders in productielanden die niet betaald worden tot landgenoten die hun job verliezen en het plots met veel minder moeten doen. Winkels die om de haverklap moeten sluiten en merken die failliet gaan. Het zijn moeilijke tijden voor heel wat ondernemers én consumenten. Logisch dus dat een dag zoals Black Friday heel wat aandacht krijgt dit jaar.

Verwachtingen

Onderzoek van shoppingspecialist Klarna in samenwerking met iVox wijst uit dat Black Friday 2020 de grootste ooit wordt in België. Ze bevroegen 1000 Belgen voor deze vox pop. Maar liefst 59 procent van de bevraagde Belgen die al eens online shopt, plant naar eigen zeggen een Black Friday of Cyber Monday aankoop en 35 procent geeft aan dat ze dit jaar meer zullen aankopen door de coronacrisis. Bij de jongeren liggen de cijfers nog hoger: 79 procent van de 18- tot 24-jarigen hoopt producten tijdens Black Friday of Cyber Monday met korting te scoren. De verwachtingen bij een deel van de consumenten zijn dus hooggespannen.

Green Friday bij outdoormerk Haglöfs © GF

Groene vrijdag

Ondanks de populariteit van het koopjesweekend, kiezen sommige modemerken ervoor om niet deel te nemen. De Zweedse merken Filippa K en Haglöfs gaven alvast aan geen kortingen aan te bieden voor Black Friday. Deze manier van werken strookt immers niet met hun DNA. Beide merken staan voor duurzaamheid en eerlijke prijzen. Het outdoormerk grijpt de dag ook aan om een nieuw tweedehandsconcept te lanceren: Haglöfs Restored.

Op Green Friday krijgen bezoekers van de Haglöfs Brand Store in Stockholm de kans om de nieuwe tweedehandscollectie, Haglöfs Restored, te testen en aan te schaffen. De reguliere Haglöfs-collectie zal die dag niet in de winkel worden verkocht. Nieuwsgierigen uit andere landen kunnen de Haglöfs Restored-collectie ook ontdekken op de Instagrampagina van het merk.

