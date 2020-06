Vrouwenorganisaties vragen dat geen enkele vrouw tegen haar wil moet bevallen

De vrijzinnige en katholieke vrouwenorganisaties in het noorden en zuiden van het land hebben dinsdag opgeroepen alle vrouwen het recht te geven een zwangerschap tot achttien weken af te breken. Over twee dagen stemt de Kamer over het wetsvoorstel dat vrijwillige zwangerschapsafbreking depenaliseert.

© Getty