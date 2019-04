Al swipend op zoek gaan naar een lief is al lang geen taboe meer. Maar een app om nieuwe vrienden te maken? Dat is iets anders. Selma Franssen installeerde de toepassing Hey!Vina en ging op date met haar potentieel nieuwe bestie. Een verslag.

Op een zonnige woensdagavond zit ik een boek te lezen op een terras in Brussel. Af en toe kijk ik op mijn telefoon en telkens als er iemand het café binnenstapt, kijk ik even op. Ik wacht op Paula, die ik nog nooit eerder gezien heb, en ik weet niet of we elkaar na vanavond ooit nog eens zullen zien.

...