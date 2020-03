Volgend jaar wordt de tampontaks afgeschaft in het Verenigd Koninkrijk. Op producten voor hygiënische bescherming zal geen btw meer geheven worden, zodat tampons en maandverbanden goedkoper worden.

Het land wil daarmee de strijd aangaan met de zogenaamde menstruatie-armoede (period poverty). Veel meisjes en vrouwen hebben tijdens hun menstruatie niet genoeg geld om dergelijke producten te kopen, en grijpen in het geheim dan maar naar kranten- en wc-papier, oude stoflappen en sokken. Sommige meisjes spijbelen ook op school, uit vrees voor eventuele ongelukjes. De Britse minister van Financiën zou de maatregel komende woensdag bekendmaken bij de voorstelling van de begroting.

De afschaffing van de taks zou in voege treden vanaf 1 januari 2021. In de brexit-overgangsfase tot eind dit jaar is een afschaffing niet mogelijk vanwege EU-regelgeving, zo berichtten verscheidene kranten. Momenteel wordt in het Verenigd Koninkrijk nog vijf procent btw geheven op producten voor hygiënische bescherming. Als die wegvalt, zou een gemiddelde vrouw tijdens haar leven zo'n 46 euro kunnen besparen. In België gingen we in 2018 van 21 procent btw naar 6 procent btw voor vrouwelijke hygiëneproducten. (Belga)

Lees ook:Schotland maakt maandverband en tampons gratis voor alle vrouwen

Het land wil daarmee de strijd aangaan met de zogenaamde menstruatie-armoede (period poverty). Veel meisjes en vrouwen hebben tijdens hun menstruatie niet genoeg geld om dergelijke producten te kopen, en grijpen in het geheim dan maar naar kranten- en wc-papier, oude stoflappen en sokken. Sommige meisjes spijbelen ook op school, uit vrees voor eventuele ongelukjes. De Britse minister van Financiën zou de maatregel komende woensdag bekendmaken bij de voorstelling van de begroting. De afschaffing van de taks zou in voege treden vanaf 1 januari 2021. In de brexit-overgangsfase tot eind dit jaar is een afschaffing niet mogelijk vanwege EU-regelgeving, zo berichtten verscheidene kranten. Momenteel wordt in het Verenigd Koninkrijk nog vijf procent btw geheven op producten voor hygiënische bescherming. Als die wegvalt, zou een gemiddelde vrouw tijdens haar leven zo'n 46 euro kunnen besparen. In België gingen we in 2018 van 21 procent btw naar 6 procent btw voor vrouwelijke hygiëneproducten. (Belga)