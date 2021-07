Het aantal borelingen dat borstvoeding krijgt, neemt verder toe. In 2020 kreeg 81,4 procent van de borelingen borstvoeding bij de geboorte. Dat is een toename met 0,7 procentpunt tegenover 2019. Dat meldt Opgroeien naar aanleiding van de Week van de Borstvoeding.

Zes dagen na de geboorte krijgt nog 77 procent van de kinderen borstvoeding, een toename met 1,2 procentpunt tegenover 2019. De trend naar meer ouders die starten met borstvoeding zet zich dus voort. Tegenover 2014 bedraagt de stijging op dag 6 zelfs meer dan 4 procentpunten (van 72,5 naar 77 procent).

'Ouders helpen hun kinderen (op)groeien. Eten geven, maakt daar absoluut deel van uit', zegt Nele Wouters, woordvoerster van Opgroeien en van Kind en Gezin. 'Bij borstvoeding, zeker bij de start, is dat 12 keer per dag en soms vaker. Of het nu in de winkelstraat is, thuis, in de bib, op de trein of in een pretpark. Als je kind honger krijgt, hoort het heel gewoon te zijn dat je als mama de borst geeft.'

Zolang dat borstvoeding geven nog niet overal gewoon is, blijft de Week van de Borstvoeding volgens Wouters nodig. Na het succes van vorig jaar lanceert Kind en Gezin voor de Week van de Borstvoeding in 2021 opnieuw de BorstVoeding-Bekende Vlaming (BV-BV's). 'Dat initiatief zet het belang van inspirerende borstvoedingsverhalen opnieuw in de verf', aldus Wouters.

Kind en Gezin roept iedereen massaal op om tussen vrijdag 30 juli en donderdag 5 augustus zijn of haar BV-BV te nomineren. Dat kan elke (bekende) man, vrouw, blogger of influencer zijn die borstvoeding op een 'inspirerende manier' in de kijker zet en zo aanstaande ouders inspireert om borstvoeding een kans te geven.

