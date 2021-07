In de nieuwe podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend deze zomer op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Deze week: Jeanne Cardijn, de vrouw achter het bekendste kookboek van ons land en de vrouw die heel wat moeders leerde bevallen.

Stel: Het is 1923. Je bent op je 14de wees geworden, maar goed terechtgekomen bij je familie, die je stimuleerde om voor onderwijzeres te studeren. Je ging na je studies vol engagement aan de slag bij de nog vrij verse Boerinnenbond en ook al ben je nog maar 23, men vraagt je om die groeiende organisatie te gaan leiden. Wat doe je? Jeanne Cardijn zei 'ja' . Ze was piepjong, maar dankzij haar ambitie, engagement, oog voor goede medewerkers en doorzettingsvermogen maakte ze er een groot succes van.

De organisatie leerde boerinnen en plattelandsvrouwen gezonder en lekkerder koken, en lanceerde in 1927 een eerste versie van Ons Kookboek, een uitgeeffenomeen dat de laatste 100 jaar heel wat keren herwerkt en heruitgegeven werd, en miljoenen exemplaren verkocht heeft. Haar invloed ging echter veel verder dan dat. Ze veranderde het leven van honderdduizenden vrouwen fundamenteel. Van pijnloos bevallen en babyverzorging, van pluimvee kweken tot een goed onderhouden groentetuin, van nieuwe technologie zoals diepvriezen tot handige kleding: de Boerinnenbond informeerde dankzij lessen, lezingen en publicaties over alles wat er toe deed in het leven van de doorsnee vrouw.

Zo hielp de Boerinnenbond in de daling van de kindersterfte, informeerde ze verloofde jonge vrouwen over hun juridische rechten en plichten en lobbyde ze voor waterleiding tot aan boerderijen, waar 40.000 bedrijven gebruik van maakten. Nic Van Gool, de huidige voorzitster van Ferm, stelt dat de basis van haar organisatie - het idee dat de vrouw er toe doet en voor zichzelf moet zorgen - gelegd werd door Jeanne Cardijn, die de organisatie bijna 40 jaar geleid heeft. In deze podcast kom je alles te weten over het bijzondere leven van Jeanne Cardijn.

