Ben jij ook zo moe? Dan ben je niet alleen. De afgelopen maanden klaagden meer mensen over vermoeidheid, ondanks de lege corona-agenda's. De universiteit van Luik wilde nagaan hoe dat kwam. De bevindingen verschenen vandaag in Het Nieuwsblad.

Videochatten is in, zeker in tijden waarin mensen zoveel mogelijk worden opgeroepen om van thuis uit te werken. Uit onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Luik, die 400 personen en hun vermoeidheid in de periode maart-april monitorden, blijkt echter dat videobellen nefast is voor onze slaap. Door het videochatten kijken we namelijk meer naar schermen, waarvan het blauwe licht een negatieve invloed heeft op onze slaap.

Verloren verbinding

Maar er is meer aan de hand: 'Sommigen hadden tijdens de lockdown de hele dag door videovergaderingen, maar ons brein is dat niet gewoon. Als het geluid niet goed is of het beeld bevriest door een slechte verbinding, dan kost het meer moeite om info op te slaan. Ofwel moet het herhaald worden, ofwel moet ons brein de lege gaten invullen die we niet hadden begrepen', verklaart neuropsychologe Fabienne Collette, die meewerkte aan het onderzoek. Nog volgens Collette speelt ook het feit dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken een rol bij de extra vermoeidheid.

Naast videochatten blijkt ook het aanleren van nieuwe gewoontes, zoals het dragen van mondmaskers, en een gewijzigd slaappatroon met een verminderde slaapkwaliteit volgens het onderzoek een rol te spelen in de toegenomen vermoeidheid.

Videochatten is in, zeker in tijden waarin mensen zoveel mogelijk worden opgeroepen om van thuis uit te werken. Uit onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Luik, die 400 personen en hun vermoeidheid in de periode maart-april monitorden, blijkt echter dat videobellen nefast is voor onze slaap. Door het videochatten kijken we namelijk meer naar schermen, waarvan het blauwe licht een negatieve invloed heeft op onze slaap. Maar er is meer aan de hand: 'Sommigen hadden tijdens de lockdown de hele dag door videovergaderingen, maar ons brein is dat niet gewoon. Als het geluid niet goed is of het beeld bevriest door een slechte verbinding, dan kost het meer moeite om info op te slaan. Ofwel moet het herhaald worden, ofwel moet ons brein de lege gaten invullen die we niet hadden begrepen', verklaart neuropsychologe Fabienne Collette, die meewerkte aan het onderzoek. Nog volgens Collette speelt ook het feit dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken een rol bij de extra vermoeidheid. Naast videochatten blijkt ook het aanleren van nieuwe gewoontes, zoals het dragen van mondmaskers, en een gewijzigd slaappatroon met een verminderde slaapkwaliteit volgens het onderzoek een rol te spelen in de toegenomen vermoeidheid.