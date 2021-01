Via de hashtag #MeTooIncest circuleren op Twitter al enkele dagen gruwelijke getuigenissen van mensen die misbruikt werden door een familielid. Aanleiding is het boek 'La Familia Grande' waarin de Franse juriste Camille Kouchner haar stiefvader beschuldigt van seksueel misbruik.

In het boek beticht Camille Kouchner haar stiefvader - Franse politicoloog en het gewezen Europarlementslid Oliver Duhamel - ervan haar broer seksueel misbruikt te hebben. De feiten speelden zich af in de jaren 80 en zouden in totaal zo'n twee jaar geduurd hebben. Het boek kwam op 7 januari uit in Frankijk en maakte een storm aan reacties los. De intussen 70-jarige Duhamel heeft na de publicatie aangekondigd alle functies neer te leggen.

'Ik wist ervan en ik heb niets gedaan', schrijft Kouchner. De juriste beweert dat zij niet de enige was die van het misbruik op de hoogte was. Verschillende familieleden en vrienden wisten wat er gaande was, maar niemand trok zijn mond open. Die bekentenis lokte veel reactie uit bij andere slachtoffers, die weigeren om nog langer te zwijgen over het leed dat hen werd aangedaan.

Via de hashtag #MeTooIncest wil het feministische collectief Noustoutes incest en misbruik uit de taboesfeer halen. Sinds zaterdag worden er massaal getuigenissen gedeeld. Het merendeel daarvan komt uit Frankrijk, al situeert het probleem zich natuurlijk ook bij ons. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spreekt van een kleine 1.000 meldingen van kindermisbruik in 2019 in België. Lees hieronder een greep uit de getuigenissen op Twitter.

J'avais 12 ans, je regardais danse avec les loups avec mes cousins. Nous étions sortis dans la cour parce qu'on entendait du bruit dans la rue. À notre retour, mon oncle, le plus jeune, celui qui s'occupait souvent de nous ma prise dans ses bras pour me réchauffer... #MetooIncest — Jessica Cottin-Fourny (@FournyCottin) January 19, 2021

J'avais 6 ans. Ma soeur de 11 ans m'a forcé à l'attoucher dans ses parties intimes. Elle m'a dit que les miennes l'écoeuraient. J'ai mis 22 ans à me reconstruire, à ne pas comprendre ce qui clochait chez moi. 20 ans à occulter quelque chose d'impensable.#metooincest — Mycky (@Myckyller) January 19, 2021

De mes 9 à mes 12ans... Un ami de ma mère... Il venait tous les soirs dans ma chambre me toucher, prétextant régler les querelles entre ma mère et moi... J’en ai parlé à ma mère à l’âge de 14ans, elle s’est énervée mais ne m’a toujours pas défendue auprès de lui #MetooIncest — 𝓑𝓲𝓫𝓲𝓬𝓱𝓮 🍁 (@bibish1199) January 20, 2021

Je ne me souviens plus du temps que ça a duré, j’avais 9 ans il venait nous raconter des histoires dans notre chambre, ma soeur était dans un autre lit, mon père s’asseyait sur le mien et me touchait pendant ce temps... j’ai 40 ans, pas d’enfant et je suis célibataire #MetooIncest — fourmyy (@fourmyyy) January 19, 2021

