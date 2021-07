Op vakantie in eigen land? Deze openluchtmusea en -tentoonstellingen zijn een bezoek waard.

Wat? Let's Get Out Waar? Kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne In het park van Kasteel Ooidonk exposeren gevestigde namen uit de Belgische kunstwereld, onder wie Arne Quinze, Jan Fabre en Koen Vanmechelen. Verderop krijgt jong aanstormend talent de kans om hun werk te tonen in het brute decor van de zeventiende-eeuwse hoeve 'Goed te Reables'. Heb je er honger van gekregen, dan kun je aanschuiven in het pop-uprestaurant A(G)reables van de chefs van Douglas & Boxy's op het binnenplein van de hoeve, of bij regenweer in het wagenhuis. Van 15/7 tot 17/10. 20 euro. letsgetout-artfestival.be Wat? Le Grand-Hornu Waar? Hornu, nabij Bergen Le Grand-Hornu is een voormalige steenkoolmijnsite uit de eerste helft van de negentiende eeuw en een van de mooiste voorbeelden van industrieel erfgoed in Europa. Drie wandelroutes leiden je tussen de oude werkplaatsen door, langs kantoren, de directeurswoning en een arbeiderswijk. Op de Unesco-site huist vandaag ook het Centrum voor Innovatie en Design en het Museum voor Hedendaagse Kunsten. Wie tijd overheeft, kan ook in het nabijgelegen Bergen kunst opsnuiven. Het parcours van de expo L'Art Habite La Ville voert je door de stad langs de muurschilderingen van (inter)nationale street artists. Prijs Le Grand-Hornu: 8 euro. visitmons.be Wat? Congoville Waar? Middelheimpark in Antwerpen Op de plek waar in 1920 de Koloniale Hogeschool werd opgericht, vind je vandaag zowel het Middelheimmuseum als de Universiteit Antwerpen. Honderd jaar later is dit de aanleiding om de sporen van de koloniale geschiedenis van de site in beeld te brengen met de expo Congoville. Tussen de meer dan 300 bestaande kunstwerken in het Antwerpse beeldenpark, van namen als Panamarenko en Ai Weiwei, zullen tot begin oktober ook de creaties van vijftien nieuwe kunstenaars te bewonderen zijn. Congoville loopt tot 3 oktober. middelheimmuseum.be Wat? Musée en Plein Air du Sart Tilman Waar? Luik Er is geen ticketbalie of omheining. In het Openluchtmuseum Sart Tilman in Luik loop je elke dag van het jaar zomaar 'binnen'. Tussen het groen staan 110 schilder- en beeldhouwwerken verscholen, vooral eigentijdse werken van kunstenaars uit Franstalig België. Je kunt het domein bezoeken met een gids of zelf een van de vijf uitgestippelde wandelroutes volgen. Blikvangers zijn onder andere de stenen kegel van Lambert Rocour en de gecrashte auto, La Mort de l'Automobile, van Fernand Flausch. Tot het einde van de zomer vind je er ook het werk van de Franse kunstenares Jeanne Susplugas. museepla.ulg.ac.be Wat? Verbeke Foundation Waar? Kemzeke Wat begon als een privéproject van twee kunstverzamelaars in de jaren negentig, groeide uit tot een kunstcollectie van installaties, bio-art en meer dan 6000 collages en assemblages, voornamelijk van Belgische kunstenaars uit de twintigste eeuw. In de loodsen op het terrein van hun voormalige transportbedrijf, omringd door twaalf hectare ongerept natuurgebied, worden ze sinds 2007 publiek tentoongesteld. Tot eind oktober kun je er ook de tentoonstelling Natura Naturata bezoeken, over hoe natuur en kunst samenkomen. Ook de werken van Panamarenko blijven nog even in de Verbeke Foundation. Natura Naturata loopt tot 31 oktober. Prijs: 12 euro. Open van do. t.e.m. zo. verbekefoundation.com