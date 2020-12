Soms is het beste cadeau niet (alleen) voor de ontvanger. Hier geven we je verschillende ideeën om onder de kerstboom te leggen.

Hoog tijd dat er een eind komt aan 2020. Om dat luister bij te zetten, zou je in de berg cadeautjes eens wat geschenken voor een derde kunnen verstoppen. Daar zijn verschillende goede redenen voor. Wat is er immers mooier dan op het feest van de liefde wat van je cadeaubudget te delen met iemand die het goed kan gebruiken? Daarbij is een gift nu meer nodig dan ooit, want heel wat organisaties kijken met een bang hart naar hun spaarpotje. Tenslotte is het een extra tof jaar om het goede doel te steunen, want het fiscaal voordeel is uitzonderlijk opgetrokken naar zestig procent. Dat wil zeggen dat een gift van veertig euro je na de verrekening met de belasting dus maar zestien euro kost. Had je nog een reden nodig om de kerstcadeaus dit jaar eens anders aan te pakken?

Wij inspireren alvast graag met enkele mooie organisaties, maar dit is uiteraard geen exhaustieve lijst. Vind vooral het goede doel dat bij jou en de ontvanger van jouw cadeau past.

Bosbon

Als het niet is gebleken door de droogte die ons al zomers teistert, dan is het je wellicht wel duidelijk geworden tijdens de afgelopen lockdowns: bomen zijn lifesavers. We hebben ze broodnodig, maar hebben er op dit moment veel te weinig van. Daarom: geef eens een cadeau dat meebouwt aan de toekomst. Niet alleen van de ontvanger, maar ook van de hele wereld. Met een mooi verpakte Bosbon van 40 euro worden 40 bomen geplant in Oeganda en doe je tegelijk een bijdrage aan het Join For Water-bos in Moerbeke-Waas, dat vanaf 2021 te bezoeken zal zijn. Een leuk cadeau om te geven dus, samen met de belofte op een wandeling tussen de bomen 'van' de ontvanger.

Vanaf veertig euro. Te koop via joinforwater.ngo.

Sparen voor een sportveld

De coronamaatregelen hebben ook een zware impact op de sportsector. De atleten van Special Olympics Belgium, die deel uitmaken van een risicogroep, mogen niet meer gezamenlijk sporten. Sport is enorm belangrijk voor hun welzijn en sociaal leven en momenteel dus een groot gemis. Steek hen een hart onder de riem en bouw letterlijk mee aan hun speelveld van morgen door tegels te kopen.

Een tegel kost 6,5 euro per stuk. Te koop via onemilliontilesforonemillionsmiles.com.

Ademruimte voor het onderzoek

Hét kerstcadeau bij uitstek komt dit jaar ook in extra mensvriendelijke editie. Wie immers een paar mucosocks in junglethema koopt, steunt daarmee de mucovereniging om wetenschappelijk onderzoek verder te zetten. Daarmee help je heel wat mensen, want elke tien dagen wordt er in België een kindje met muco geboren.

Een paar kost tien euro. Verkrijgbaar via mucomove.be.

Begeleiding bij zwangerschapskeuzes

Gewenst of ongewenst, iets van gisteren of van hopelijk ooit: zwangerschappen komen in duizenden verschijningsvormen en brengen soms heel wat vraagstukken met zich mee. Gelukkig hoef je die niet helemaal alleen op te lossen. Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes van alle aard: van kinderwens over abortus tot tienerzwangerschap. Om zoveel hulp te kunnen geven, heeft de organisatie af en toe ook eens hulp nodig. Giften zijn er altijd welkom.

fara.be

Shoppen voor het goede doel

Soms is het goede doel steunen makkelijker dan je denkt. Via de website Trooper kan je gewoon shoppen zoals je anders zou doen in honderden webwinkels. De winkel waarbij je een cadeautje koopt, draagt een bepaald percentage van jouw shopbudget af aan de vereniging van jouw keuze. Quasi alle grote (web)winkels zijn verbonden met het platform, dus het loont zeker om er een kijkje te gaan nemen voor je de cadeautjeszoektocht aanvangt.

trooper.be

Help hen helpen

Je hebt misschien al lang geen tentje van hen meer gezien op een festivalweide, maar dat betekent niet dat het Rode Kruis stilzit in deze periode. Meer dan ooit zet de organisatie in op mentaal welzijn, onder meer met de ontwikkeling van een bijzonder slimme app die je door deze donkere maanden heen moet helpen. Heel nuttig en nodig, maar: dat kost geld. Een op vijf mensen heeft vroeg of laat het Rode Kruis nodig, nu heeft het Rode Kruis jou nodig. Een gift kan al vanaf een euro.

rodekruis.be

De buurt mooier maken

Met een pakket opruimmateriaal uit de webshop van Mooimakers kan je meerdere vliegen in een klap slaan. Eerst en vooral is alles voor particulieren hier stiekem gratis, dus je komt er goedkoop vanaf dit jaar. Ten tweede zet je in op een mooiere plek om te leven, iets waar iedereen van kan genieten in deze bijzondere tijd. En tenslotte geef je met een pakket als dit het vooruitzicht op een sociale, doch coronaproof activiteit met meerwaarde! Een opruimactie met vier personen is eens een fijne afwisseling voor al die 'gewone' natuurwandelingen.

mooimakers.be/webwinkel

Gezonde mama's en kinderen

In ons land is moeder worden een levensveranderende ervaring, in sommige landen is het een levensbedreigende. Memisa zet alles op alles om aanstaande moeders op te volgen en medische hulp te bieden wanneer dat nodig is. Een mooi kerstcadeau hier wordt zo het mooiste kraamcadeau daar.

memisa.be

Goed doel naar keuze

Wil je de ontvanger van jouw cadeau wel iets geven voor het goede doel, maar twijfel je over de organisatie die jouw centen het best zal gebruiken? Laat dan de ontvanger vooral zelf kiezen. Het principe is simpel: jij koopt een bon en geeft die door, de ontvanger kan vervolgens inloggen op de website en een uiteindelijke ontvanger naar wens kiezen. De Bongobon van het goede doel: simpel en altijd goed.

goodgift.be

Faire feesten

Wie fair koopt, steunt zo meerdere goede doelen tegelijkertijd: ecologische landbouw, educatie, vrouwenemancipatie,... Dat alles zit vervat in een faire prijs. En, het beste van dat alles: je krijgt er nog heerlijke of mooie producten voor terug, want het Oxfam-aanbod is erg breed. Wie liever een écht filantropisch cadeau geeft, kan nog steeds een kip kopen voor een gezin in het zuiden, of schoolboeken, of een stukje van een waterleiding.

Oxfam Pakt Uit, vanaf 6 euro. Via oxfampaktuit.be.

Een betere toekomst voor meisjes

Onderwijs is een van de belangrijkste wapens om kindhuwelijken te stoppen. Niet verwonderlijk dus dat Plan International daar sterk op inzet. Deze kerst kan jij meedoen, want Plan België biedt verschillende pakketten aan om meisjes in het zuiden meer kansen te geven. Zo kan je er met vijftig euro voor zorgen dat er twee meisjes uit Niger een jaar lang in het klaslokaal stappen, in plaats van in het huwelijksbootje. Is de ontvanger van jouw goededoelcadeau een sportliefhebber? Dan kan je bijvoorbeeld een gift doen waarmee een meisje een jaar lang kan voetballen, want ook dat maakt hen sterker. Wie graag nog iets fysiek geeft, kan terecht in de webshop voor een ontbijtmand, wellnesspakket, bloemen of spelletjes.

Geschenken vanaf 10 euro.

Iedereen aan tafel

Het is misschien moeilijk in te beelden wanneer je denkt aan kerstfeesten, maar honger is nog lang de wereld niet uit. In verschillende regio's in de wereld is de bevolking lang niet elke dag zeker dat er morgen nog eten zal zijn en dat probleem is door de coronacrisis alleen maar aangewakkerd. Een organisatie als Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) wil iedereen toegang geven tot betaalbaar en gezond eten, door boeren te ondersteunen.

rikolto.be

