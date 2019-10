Wat maakt precies dat je je ergens thuis voelt? En hoe anders is dat als je in een voorziening leeft? Annelien Coppieters (25) deed onderzoek naar het thuisgevoel van jongeren in de jeugdhulp en won met haar bachelorproef de Vlaamse Scriptieprijs 2018. 'Honden en kookmoekes zijn onmisbaar.'

Een nicheonderwerp voor een bachelorproef? Allerminst. Haar onderzoek aan de HoGent ging over iets waar we allemaal naar verlangen: een thuis. Nergens beter dan Thuis, wil de slogan van het televisieprogramma. En dat is iets waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Maar wat een thuis precies is, daar gaan we ons pas vragen over stellen als het niet meer vanzelfsprekend is. Als je bijvoorbeeld in de jeugdhulp terechtkomt.

...