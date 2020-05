Wie trouwplannen had/heeft voor dit jaar, kan sinds kort met vragen daarover terecht op een platform van wedding planners.

De huwelijkssector stevent af op een rampjaar. Bij HL België, de beroepsorganisatie van huwelijksleveranciers, regent het e-mails van wedding planners met de melding dat hun feesten met 80 tot 100 procent gereduceerd zijn in juli en augustus. 'Aangezien dit het hoogseizoen is voor de sector, kunnen we spreken van een rampjaar. Overbruggen tot een nieuw seizoen, dat van 2021, is voor velen onmogelijk geworden', zo klinkt het. Wie trouwplannen had/heeft voor dit jaar, kan trouwens sinds kort met vragen daarover terecht op het platform Bridesclub van wedding planners.

'Op het platform beantwoorden we elke vraag en steunen bruiden niet alleen tijdens de voorbereiding van hun droomdag maar zeker nu in tijden dat ze het hard nodig hebben', luidt het. 'We hebben alle wedding planners opgetrommeld met de vraag om hieraan mee te werken. Zodat elke bruid snel en efficiënt geholpen wordt.'

'We krijgen zelfs telefoontjes van de vaders van bruiden die het leed niet meer aankunnen. Ze wensen het beste voor hun dochters, maar heel soms ontstaan er toch problemen met leveranciers. Als de dochter het niet ziet zitten om met mondmaskers te trouwen bijvoorbeeld en daardoor hun feest willen verplaatsen, moeten ze de feestzaal nog overtuigen om hun feest proactief te verplaatsen. En daar wringt soms het schoentje. We krijgen dan ook de wanhopige vraag over hoe ze dit kunnen oplossen en waar ze terecht kunnen.'

