Het zou de mooiste dag van je leven moeten worden. En toen kwam er corona. Knack Weekend geeft enkele tips om de liefde toch hoogtij te doen vieren.

Een grote samenscholing, massa's welgemeende kussen en een zweterig dansfeest: dat zijn niet alleen de ingrediënten voor een gedroomd trouwfeest, maar ook voor een broeihaard van het nieuwe coronavirus. Begrijpelijk dus dat het voorlopig allemaal even niet kan, maar wel een harde dobber voor wie zijn of haar gedroomde trouwfeest in het water ziet vallen. Toch zijn er mogelijkheden om meer te doen dan alleen enkele handtekeningen te gaan zetten op het gemeentehuis. Samen met drie wedding planners gaan we op zoek naar de opties van verliefde koppeltjes die in het huwelijksbootje willen stappen.Optie nummer één? 'Uitstellen', zucht Nadine Winten van bureau Feratius door de telefoon. Dat ziet ze alleszins heel wat van haar klanten doen, soms meteen zelfs een volledig jaar. 'Veel mensen met een gepland zomerhuwelijk staan niet meteen te springen voor een winterhuwelijk. Als het lukt voor de feestlocatie, schuiven we alles gewoon een jaar op en dan kan het concept hetzelfde blijven. Daar vraag ik alleszins geen onkosten voor.'Ook Eline Ros ziet trouwende stellen hun feest voor zich uit schuiven. 'Ik vermoed dat trouwfeesten binnenkort wel weer zullen mogen, zolang je je aan allerlei voorwaarden houdt. Maar ik heb heel wat klanten voor wie die beperkingen een reden zijn om hun feest toch nog te verzetten naar een latere datum. Wat bijvoorbeeld met buitenlandse gasten die er absoluut bij horen? Of 65-plussers die erbij moeten zijn? Daarbij zitten veel trouwers al snel aan meer dan honderd gasten. Als ze die allemaal op hun feest willen, hebben ze weinig andere keuze dan uitstellen.'Maar dat wil niet zeggen dat er intussen niet al een beetje gevierd kan worden. De dag waarop een koppel zal trouwen, staat doorgaans al maanden tot zelfs een jaar op voorhand in het vet aangeduid in heel wat agenda's. 'Mensen leven zo hard toe naar die ene datum dat je niet meer kan uitwissen dat dat hun dag zou zijn', zegt Eline. En dus mag je die oorspronkelijke dag ook gerust in de verf zetten, zelfs wanneer er later nog een groot feest komt. 'In plaats van één trouwdatum, krijgen koppels die hun plannen moeten uitstellen er gewoon twee.'Daarvoor moet je de komende tijd echter wel wat creativiteit aan de dag leggen. Gelukkig zijn er al heel wat fijne initiatieven ontstaan om het extra gezellig en feestelijk te maken in je eigen nest. En dat kan gerust verder gaan dan lekker eten, champagne, voorgemaakte cocktails en bloemen laten leveren. Zo lanceert party planner Kimberley Geldof samen met vormgever Anisa Spiessens een box waarin allerlei accessoires zitten om een tafel mooi te dekken voor twee personen. Van textiel over een boeket tot een gedicht: jij verzorgt het eten, zij de sfeer. Ook Eline werkt op dit moment naarstig aan een box om koppels bij te staan op hun dag. 'In dat pakket zal allerlei lekkers zitten, maar ook concrete activiteiten om op die dag te ondernemen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het schrijven van de geloftes. Uit ervaring weet ik dat dat iets is dat trouwende koppels vaak uitstellen tot het allerlaatste moment, dus dat heeft de meerderheid nu waarschijnlijk nog niet gedaan. Nu kunnen ze op hun dag echt de tijd nemen om dat goed te doen, met de nodige begeleiding. Ze zullen ook vanalles in de box vinden om een tijdlijn te maken van hun relatie. Van de dag waarop ze elkaar leerden kennen tot vandaag. Al die belangrijke momenten zullen ze erop kunnen aangeven. Op die manier hoop ik dat ze kunnen zien dat die trouwdatum ook maar één dag is in een lange, mooie geschiedenis die nog lang niet ten einde is. Die oorspronkelijke trouwdatum komt bij in de tijdlijn als mooie dag, gevolgd door later een groot feest met alles erop en eraan.'Een ander vast onderdeel van een klassiek trouwfeest is een fotoshoot van het gelukkige paar. 'Al durf ik te betwijfelen of alle bruiden dan maar plots zelf hun kapsel en make-up zullen verzorgen,' begint Nadine, 'kan je in principe wel foto's gaan nemen in een park. Ik zie het niet iedereen doen, maar het werkt misschien wel voor wie het creatief aanpakt.'Ook 's avonds kan het gerust gezellig worden in coronatijden. Zo zag Kimberley op Instagram dat wedding planner Margot van Tabloo Margot haar glamping tent had opgezet in de tuin, als verrassing voor haar jarige man. 'Zoiets kan zeker ook om die geboekte hotelkamer te vervangen en het gevoel te geven dat je met zijn tweetjes even weg bent van huis.' Allemaal goed en wel, het samen met zijn tweetjes gezellig maken. Maar gaat een trouwfeest niet net om het delen van al je liefdesgeluk met je naasten? Ook dat gevoel van verbondenheid kan je opzoeken in deze isolatie. 'Mensen hebben daar duidelijk meer nood aan in deze periode', vertelt Eline. 'Kijk maar naar verjaardagen nu: mensen komen toch veel vaker dan vroeger voor de deur staan om een cadeautje af te geven?'Ook daarvoor kan het klassieke trouwfeest al aanknopingspunten geven, aldus Nadine. 'Je ziet het al regelmatig dat mensen die er niet bij kunnen zijn op de grote dag ter vervanging een boodschap inspreken voor het trouwende koppel. Wat houdt de genodigden vandaag tegen om zichzelf te organiseren zodat ze samen, maar toch apart, een video kunnen opnemen?'Virologen schuiven regelmatig digitale alternatieven voor echte ontmoetingen naar voren, maar lang niet iedereen is daar even enthousiast over. Technische problemen en het feit dat je je beurt moet afwachten om te spreken levert nu en dan onwennige bedoeningen op in groepsgesprekken. Wie dat liever niet wil op zijn trouwdag, kan andere manieren verkennen om, zonder besmettingsgevaar, een connectie te leggen met de buitenwereld. 'Waarom je trouwdag niet gebruiken om kaartjes te schrijven en onder de deur te gaan schuiven bij vrienden en familie, of op de post te doen? Dat mag binnenkort misschien zelfs weer in je versierde auto, waarmee je dan overal kan gaan rondrijden en zwaaien. Op die manier ben je toch een beetje verbonden op jullie grote dag.'Kimberley ziet die verbondenheid zelfs nog grootser. Op dit moment verzorgt ze enkele dagen per week take-out catering. Daarvoor is ze op zoek naar koppels wier feest niet kan doorgaan. 'Ik wil elke maand het menu van één koppel koken en dat leveren, zodat zij hun menu toch - op een iets exclusievere manier - kunnen eten.' Niet alleen het trouwend koppel kan vervolgens de vingers aflikken, ook andere mensen die in Gent en omgeving wonen kunnen het menu van pakweg Jan en Annelies bestellen. Wie zijn feest in het water zag vallen, mag zijn menu doorsturen en wie weet haalt het wel Kimberleys selectie. 'Ik kijk uit naar alle mooie dingen die hieruit zullen voortkomen.' Eline verwacht niet dat trouwfeesten snel terug in hun bekende vorm zullen kunnen doorgaan, maar dat wil niet zeggen dat ze dan maar beter allemaal compleet worden uitgesteld. Enter wedding planners en hun ideeën: 'Als we deze zomer opnieuw buiten zullen mogen, ga ik volledig inzetten op exclusieve outdoor experiences. Ik heb bijvoorbeeld een meer gevonden met een vlot op, waardoor je een etentje kan houden op het water. Dat zal ik dan telkens heel persoonlijk maken. Twijfelde het koppel bij de voorbereiding bijvoorbeeld tussen aardbeientaart en chocoladetaart als dessert, en kozen ze voor het laatste omdat ze dachten dat hun gasten dat het lekkerste zouden vinden? Dan krijgen ze nu op hun oorspronkelijke trouwdag de andere taart. Ook glamping biedt veel mogelijkheden. Ik vind het wel plezant om wat creatiever na te moeten denken.'Hoe dan ook zijn die scenario's nog niet voor morgen. Mensen die de komende weken zouden trouwen, mogen dat nog steeds doen, maar moeten het wel vieren in de beslotenheid van hun kot. En hoe voelt dat dan, zo'n trouwfeest in kleine kring? Best gezellig, weet ervaringsdeskundige René Vermeulen te vertellen. Hij trouwde met zijn Barbara in de tijd dat pandemieën vooral voer waren voor straffe filmscenario's, met hun zoontje Peer als enige gast. 'Na onze trouw zijn we heel uitgebreid gaan eten. Daarna ben ik een montagehok ingevlogen om een filmpje te maken zodat we toch ook onze familie en vrienden op de hoogte konden brengen van wat we hadden gedaan', lacht hij. 'Ik zou als ultieme tip geven: geniet ervan. Want je krijgt nu iets dat bij veel andere trouwdagen wegvalt: echt tijd om door te brengen met de persoon waarmee je de rest van je leven wil delen.'