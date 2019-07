Sinds 2018 ziet de Belgische staat tampons, inlegkruisjes en maandverband niet meer als luxeproduct. Dat is elders in Europa nog vaak een ander verhaal.

Na hevig protest tegen de zogenaamde 'tampontaks' werd in 2018 het btw-tarief in ons land van producten als tampons en maandverband verlaagd van 21 naar 6 procent. Hoewel verschillende landen een soortgelijk parcours aflegden, bleek het geen algemene tendens: in verschillende Europese landen worden de producten nog gezien en belast als luxeproduct.

Zo betalen vrouwen in Hongarije elke maand 27 procent btw op hun tampons, maandverband of inlegkruisjes. Ook iedereen wie menstrueert in Denemarken, Kroatië en Zweden moet daarvoor dieper in de buidel tasten, dankzij het btw-tarief van 25 procent. Aan de andere kant van het spectrum staan landen als Ierland, waar geen btw wordt geheven op dit soort producten, en Spanje, dat onlangs aankondigde het tarief te laten zakken van de huidige tien procent naar vier procent.

Het European Data Journalism Network heeft al die tarieven nu vergeleken met elkaar, en met de btw die elk land individueel heft in vergelijking met die op juwelen, sigaretten, bier en wijn. Dat levert een erg opvallende grafiek op:

Europa laat het verlagen van de tampontaks toe, al werd er wel vastgelegd dat er minimum vijf procent btw op moet liggen. Enkel Ierland kreeg een uitzondering op die regel, doordat het land haar totale afschaffing van belasting op dit soort producten al had doorgevoerd. De vier procent btw die Spanje wil doorvoeren, past binnen een andere uitzonderingsmaatregel.

Niet alleen in Europa, maar ook elders in de wereld zijn de verschillen overigens heel groot, aldus het onderzoek van het European Data Journalism Network.