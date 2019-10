Wat gebeurt er als de generatie die de jaren zestig een tikkeltje wilder maakte de drempel van de woonzorgcentra oversteekt? Juist ja: dan vinden zorgverleners plots seksspeeltjes in de kast en porno onder de matras. En dat brengt soms spanningen met zich mee. Dit is de seksuele revolutie, deel twee.

'Ik was nog niet lang bezig toen er op een dag drie oude vrouwtjes op een rij zaten te breien', vertelt Joeri De Ren van Zorgbedrijf Antwerpen om een studiedag rond ouderen en seksualiteit te openen. 'Ik vroeg: 'Wat breien jullie zoal?' Een van hen antwoordde: 'Alles! En als ge wilt maak ik speciaal voor u een zwembroekske, kom efkes mee naar mijn kamer, dan pak ik uw maat!' Ik was totaal in shock. Een vrouw van dik in de tachtig zat met mij te flirten!'

...