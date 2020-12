De organisatie GeboorteBeweging trekt dezer dagen hard van leer tegen obstetrisch geweld, ofwel mishandeling van bevallende vrouwen. Tientallen getuigenissen moeten het onderwerp op de agenda zetten. Van 'Ik heb me nog nooit zo mensonterend behandeld gevoeld' tot 'Ik voel me verkracht': dit is hoe heel wat vrouwen op hun bevalling terugkijken.

Elk mens en elke patiënt heeft rechten, maar op de materniteit worden die nu en dan geschonden. Dat blijkt onder meer uit een actie op sociale media van de Nederlandse organisatie GeboorteBeweging. Onder de hashtag #GenoegGezwegen verzamelt die nu tientallen verhalen van vrouwen die zich onheus behandeld voelen tijdens hun zwangerschap, bevalling of nazorg.

Honderden getuigenissen

Al gedurende twee weken zet de organisatie elke dag een stroom getuigenissen online. Er kwamen al meer dan honderd verhalen binnen en initiatiefneemster Liz Moerbeek verwacht dat er nog heel wat zullen volgen. Maar liefst een op drie vrouwen ervaart haar bevalling immers als een traumatiserende ervaring. Dat cijfer kan maar voor een deel verklaard worden door medische problemen. Veel vaker ligt er een weinig menselijke aanpak jegens de vrouw of gebrek aan overleg aan de oorsprong. Dat ziet ook Moerbeek, zo vertelt ze aan RTL: 'De verhalen zijn heel verschillend, maar de gemene deler is het verlies van controle en het feit dat vrouwen niet gehoord of gezien werden tijdens de bevalling, kraamtijd of zwangerschap.'

Ook haar eigen verhaal is daar een voorbeeld van. Zij zei op voorhand dat ze geen weeënopwekkers wilde, maar kreeg ze toch, stiekem. 'Er werd een infuus bij me aangelegd. Ik zei dat ik dat niet wilde, maar het was alleen een zoutvloeistof, zeiden ze, dat hoort erbij. Achteraf bleek dat ik wel degelijk weeënopwekkers heb gekregen, ergens in het proces. Dat is toch raar? Je krijgt toch ook geen medicijnen toegediend zonder dat je daar toestemming voor geeft? Laat staan zonder dat je het wéét.'

Informed consent

Geboortebeweging wil met de actie benadrukken dat elke patiënt, ook een bevallende vrouw, bepaalde rechten heeft. Zo bestaat er volgens de Wet op de Patiëntenrechten het begrip 'informed consent', of 'geïnformeerde toestemming'. Dat houdt in dat een behandeling pas gestart kan worden nadat een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Als die een behandeling weigert, moet dat gerespecteerd worden. Ook wanneer het gaat over een bevalling, en ook wanneer er snel beslist moet worden.

Er zijn talloze voorbeelden waarin dat recht geschonden wordt op de kraamafdeling. We laten je enkele voorbeelden meelezen. Deze komen voor alle duidelijkheid uit Nederland, maar gelijkaardige verhalen gebeuren helaas ook in de geboortezorg in België.

Maar al te vaak worden dit soort verhalen weggewimpeld - soms ook door de moeders zelf - met de gezondheid van de baby als hoger goed in het achterhoofd. ('De baby is gezond, dat is alles wat telt.') De getraumatiseerde vrouwen die getuigen bij GeboorteBeweging weten echter wel beter. Een goede start maken als baby doe je immers gemakkelijker met een moeder die gelukkig is.

