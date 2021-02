Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert vandaag nieuwe aanbevelingen die Vlamingen moeten aanzetten om meer te bewegen. In plaats van te focussen op blokken van tien minuten onafgebroken bewegen, wordt er nu benadrukt dat elke stap telt.

Eind november 2020 kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met nieuwe aanbevelingen. Die geven mee hoeveel en waarom je best beweegt om gezond te zijn en vanaf wanneer je te vaak stilzit. Het Vlaams Instituut Gezond Leven vertaalde de nieuwe aanbevelingen naar Vlaamse context, samen met een expertengroep en met steun van de Vlaamse overheid.

De nieuwe aanbevelingen vervangen de vorige uit 2017 en zijn onderverdeeld op basis van leeftijd: baby's, peuters en kleuters, kinderen en jongeren, volwassen en 65-plussers. Ook nieuw zijn de concrete aanbevelingen voor zwangere en pas bevallen vrouwen en de aandacht voor mensen met een ziekte of een beperking. Dankzij die onderverdeling vinden alle burgers makkelijk beweegadvies op maat.

150 tot 300 minuten per week

Maar hoeveel moet je nu als volwassene bewegen om gezond te zijn? Volgens de aanbevelingen is dat best 150 tot 300 minuten aan matige intensiteit verspreid over de hele week of 75 tot 150 minuten aan hoge intensiteit. Een combinatie van beide kan ook. Denk bijvoorbeeld aan 5 dagen per week 30 minuten wandelen, elektrisch fietsen of rijden in de rolstoel aan een goed tempo zijn (matige intensiteit) of 3 dagen per week 25 minuutjes joggen, stevig doorfietsen of rolstoelbasketten (hoge intensiteit). Ook urenlang zitten moet best om de 20 à 30 minuten onderbroken worden.

De nieuwe beweegaanbevelingen tonen belangrijke verschillen met die van 2017. Een van de opvallendste wijzigingen is dat je niet langer hoeft te bewegen in 'blokken' van minstens 10 minuten matig intensieve beweging. 'De trap nemen, een speel- of wandelpauze van 5 minuutjes, de auto verder parkeren... Elke minuut, elke stap telt voor je gezondheid, letterlijk', klinkt het.

Het belang van buitenspelen

Voor het eerst wordt in de aanbevelingen ook slaapadvies voor 0- tot 5-jarigen opgenomen en wordt 30 minuten beweging in buiklig aangeraden voor baby's die nog niet kruipen. Er gaat daarnaast expliciet meer aandacht naar mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook benadrukken de nieuwe aanbevelingen het belang van gelijke beweegkansen voor alle kinderen en jongeren. Veel kinderen brengen nu lange tijd door voor de computer of een ander scherm. In het advies wordt benadrukt hoe belangrijk de natuur en buitenspelen is.

De aanbevelingen komen op een kritisch moment, want uit onderzoek blijkt dat mensen minder bewegen door de coronacrisis. 'Het zijn voor iedereen moeilijke tijden nu. We zijn tevreden dat deze concrete beweegadviezen er zijn. Want beweging helpt ons niet alleen fysiek, maar óók mentaal', aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De nieuwe beweegaanbevelingen zijn te raadplegen via www.gezondleven.be/meer-beweging.

