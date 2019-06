Heelt een gebroken hart sneller in groep? Wij boekten een kamer in het Heartbreak Hotel, waar mensen met liefdesverdriet samen kunnen uithuilen, en trokken een klinisch seksuoloog aan de mouw. 'Het onderdrukken van je verdriet kan je letterlijk ziek maken.'

In de auto, aan de schoolpoort, op restaurant: er zijn weinig plekken waar Greet (41) nog niet gehuild heeft. 'Ik ben zelfs al geknuffeld door een wildvreemde in de supermarkt. Je huilt alsof er emmers vuil uit je lichaam moeten. Ook toen ik over dit weekend las, was ik aan het huilen op mijn werk. Ik had niet gedacht dat mijn liefdesverdriet mij zo zou raken.'

...