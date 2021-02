De winnaars van de Sustainable Family Awards 2021 werden in een Instagram live bekend gemaakt. Dit zijn de duurzame initiatieven, organisaties en personen die een award krijgen opgestuurd omdat hun fans massaal voor hen stemden.

De Sustainable Family Awards werden dit jaar in het leven geroepen. Er bestaan al gelijksoortige prijzen, maar die richten zich volgens Ellen en Nikolas op specifieke categorieën. 'We wilden algemene prijzen uitreiken voor duurzame initiatieven en hen in de kijker zetten', vertelt Ellen in hun Instagram live.

De fans van Sustainable Family hebben op hun favoriete finalist gestemd en zo de ranking bepaald. De awards zijn dan ook publieksprijzen. Er werden meer dan 17.000 unieke stemmen uitgebracht. De winnaars werden gekozen uit een lijst van meer dan honderd finalisten, verdeeld over twintig categorieën.

Ook de awards zelf zijn duurzaam. Ze werden gemaakt van Frans kastanjehout. © Sustainable Family

Dit zijn de winnaars van de allereerste Sustainable Family Awards 2021:

Kledingmerk: Lily-Balou

Lily-Balou is een Belgisch modemerk dat in 2011 startte als kinderkledingmerk. Het merk werd gelanceerd door designer Anne De Smedt en heeft sinds 2019 ook een damescollectie.

Kledingmerk kinderen: Lily-Balou

Lily-Balou is een Belgisch merk dat tien jaar geleden werd opgericht door Anne De Smedt. Een groot deel van de collectie is gemaakt van duurzame materialen of GOTS-gecertificeerd.

Kledingwinkel: Supergoods

Supergoods eco en fair fashion is een duurzame concept store met winkels in Gent, Antwerpen en Mechelen. Sinds 2012 verkopen ze faire en ecologische kleding en lifestyleproducten.

Tweedehandswinkel: Finn & Julia

Emma richtte de winkel op vanuit haar liefde voor kinderen en onze planeet. Bij de tweedehandswinkel Finn & Julie vind je duurzame kinderkleding, speelgoed en dameskleding, maar ook ecologische producten zoals herbruikbare rietjes.

Cosmetica: CÎME

CÎME is een biologisch en fairtrade merk van huid verzorgingsproducten op basis van superfoods uit de Himalaya. Ze werken samen met boeren en boerinnen uit de Nepalese Himalaya. Ook schenken ze een deel van de opbrengst aan het Little Doctors schoolproject in die regio.

Product Non-Food: Oh My Goodness

In 2019 richtte Ellen OH My Goodness op. Met haar handgemaakte luxegeuren wil ze gezelligheid in onze huiskamer brengen en zorgen voor herinneringen die we voor altijd koppelen aan haar geuren. De producten worden gemaakt op plantaardige basis en de verpakkingen kunnen teruggestuurd worden voor hergebruik.

Voedingsproduct: Omage to Fromage

Omage werd in 2019 opgericht door Neri. Ze biedt plantaardige alternatieven voor klassieke kazen aan. In plaats van dierlijke melk, gebruikt Omage noten en zaden.

Voedingswinkel: Robuust!

Robuust! Is de eerste verpakkingsvrije winkel in België. Je vindt er lokale en biologische producten die je in een eigen container mee naar huis kan nemen.

Eetgelegenheid: Kasserol

De Groene Foodtruck Kasserol gebruikt enkel aardappelen, groenten en kruiden van eigen bodem. Ze telen de producten op hun eigen veld in Lier. De keuken vullen ze nog aan met lokale kweek van de biologische zelfplukboerderij Land van Duwijck.

Lokale Zelfstandige: Café Beauté

Café Beauté is een conceptstore voor beautylovers waar je kan genieten van behandelingen. Ook kan je er huidverzorging, - haar en make-up producten kopen. Hun focus ligt op huidverbetering op een gezonde en natuurlijke manier.

Inspirerend persoon: Laura from the Desert

Met haar blog 'Laura from the Desert' deelt Laura haar zoektocht naar een ecologische levensstijl met de wereld. Zo hoopt ze haar volgers te inspireren om ook stappen te ondernemen naar een duurzamer en bewuster leven.

Goed Doel: EVA vzw

EVA vzw promoot plantaardig eten bij consumenten, bedrijven, professionele koks en zelfs scholen en steden. Dat doen ze onder andere door 'Donderdag Veggiedag', een laagdrempelige campagne om mensen aan te moedigen vegetarisch te eten. Ook organiseren ze workshops om bewustere keuzes te maken in ons leven.

Innovatie: Mic Mac Minuscule

Mic Mac Minuscule helpt milieubewuste ouders in spe bij het samenstellen van een geboortelijst met preloved, gerecyclede & ecologisch nieuwe kinderspullen. Ze geven ook advies en verzamelen de spulletjes speciaal voor de ouders.

Grote Onderneming: De Vegetarische Slager

De Vegetarische Slager maakt het voor iedereen mogelijk om te kiezen voor een vegetarisch levensstijl. Hij voorziet alternatieven voor kip, gehakt en zelfs hamburgers. Jaap wil vleesliefhebbers laten genieten van vlees waar geen dieren aan te pas moeten komen.

Speelgoed: Little Dutch

Little Dutch is een Nederlands bedrijf dat in 2008 werd opgericht door Rinke. Ze bieden accessoires en kleurrijk speelgoed voor baby's en kinderen. Hun doel is om bij te dragen aan de belangrijke vormende jaren van een kind.

School: De Tandem Brugge

De school neemt verschillende duurzame initiatieven om de wereld een klein beetje mooier te maken. De kinderen krijgen gezonde vieruurtjes, elke klas heeft een eigen tuintje om te onderhouden en de school heeft een plukbos.

Bank: Argenta

Argenta wil klanten op een eerlijke manier ondersteunen en adviseren. Dat doen ze met kantoorhouders die lokaal verankerd zijn en producten die de financiële gezondheid van de klanten verzekerd en bijdragen aan de duurzame groei van de hele maatschappij.

Energieleverancier: Eneco

Eneco is een duurzame energie-onderneming. Hun productie en levering van gas en elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen zoals de zon en wind. Hun doel is om 100% duurzame energie te kunnen aanbieden op de Belgische consumentenmarkt.

Uitstap/ Activiteit: Vegan Food Tour

De Vegan Food Tour is een gegidste culinaire rondwandeling in Antwerpen. De deelnemers stoppen bij vijf à zes verschillende vegan(-friendly) plekken waar je over iets kleins eet. Ook krijgen ze informatie over plantaardig eten.

Verblijf: Hotel Jerom

Hotel Jerom ligt in de Kalmthoutse Heide. Het hotel staat voor kwaliteit, beleving en ecologie. Zo ligt er duurzaam linnen op de bedden, bieden ze milieuvriendelijke picknickmanden aan en kan je eco-luxe zeepjes in de badkamers vinden.

